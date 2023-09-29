ຈີນ ກໍາລັງຖອກເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂລກ ແລະ, ໃນທີ່ສຸດ, ກໍຈະບິດເບືອນຄວາມມຸ້ງມາດປາຖະໜາຂອງຫຼາຍປະເທດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງປັກກິ່ງ, ອີງຕາມການປະເມີນໃໝ່ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ.
ໃນບົດລາຍງານທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍສູນພົວພັນລະດັບໂລກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາລັດຖະບານຈີນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດແບບປະສົມປະສານ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງໂລກ ທີ່ປັກກິ່ງສາມາດຄວບຄຸມການໝູນວຽນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໆໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ.
ເປົ້າໝາຍຂອງຈີນແມ່ນ ເພື່ອ “ສ້າງລະບົບນິເວດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ແລະບິດເບືອນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ ສປ ຈີນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈແລະກາຍມາເປັນຜູ້ມີບົດບາດສໍາຄັນ” ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂອງບົດລາຍງານ. “ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດກາ, ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ສປ ຈີນ ຈະຫັນປ່ຽນພື້ນຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ, ສ້າງຄວາມລຳອຽງແບບບໍ່ຍຸຕິທໍາແລະຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ປັກກິ່ງ.”
ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງຈີນ ທີ່ຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນຜົນເສຍຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.