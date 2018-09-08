ສຫລ ເຕືອນ ເກົາຫຼີເໜືອ ວ່າ ຕົນຈະບໍ່ຍິນຍອມ ໃຫ້ຫຍັງ ໂດຍປາດສະຈາກ ການປົດອາວຸດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ຢືນຢັດວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອຈະຕ້ອງ
ເປັນຝ່າຍເລີ້ມກ່ອນ ຖ້າພຽງຢາງ ຢາກຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບ ສະຫະລັດ.
ບັນດານັກເຈລະຈາຈາກ ສະຫະລັດ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ພົວພັນໃນການສົນທະນາກັນ ແບບບຸດແລະເລີ້ມ ບຸດແລະເຊົາ ກ່ຽວກັບການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ
ນັບຕັ້ງແຕ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ຢູ່ທີ່ສິງກະໂປ ລະຫວ່າງ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີ
ເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ.
ແຕ່ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມຫວັງທີ່ສູງ ໃນບາງສ່ວນ ຄວາມພະຍາຍາມກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
ປານໃດ ຍ້ອນຂາດເລື້ອງສະເພາະເຈາະຈົງ ຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ພ້ອມທັງ ການຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງພຽງຢາງ ເພື່ອໃຫ້ຄໍ້າປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະການຍິນຍອມອື່ນໆ
ລ່ວງໜ້າ ໃນການກຳຈັດອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ.
ທ່ານນາງແອນເດຣຍ ທອມສັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດຊອບ
ດ້ານການຄວບຄຸມອາວຸດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນ
ສຸກວານນີ້ ຢູ່ທີ່ວໍຊິງຕັນວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ຫຍັງເລີຍ ຈົນ ກວ່າວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ
ເຮັດສິ່ງທີ່ຕົນ ກ່າວໄປນັ້ນ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນພຽງຢາງ ກ່ອນອື່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ “ພັນທະຂອງ ພວກ
ເຂົາເຈົ້າ ທີ່ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍໄວ້ ຢູ່ທີ່ສິງກະໂປ” ທ່ານນາງ
ທອມສັນ ໄດ້ກ່າວໄປ ໂດຍອ້າງອີງເຖິງ ການປະຕິຍານ ຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປົດ
ອາວຸດນິວເຄລຍ.
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