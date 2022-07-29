ສະຫະລັດ ເຕືອນວ່າ ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມ ອາລ-ຊາບັບ ບໍ່ແມ່ນຄວາມບັງເອີນ

ການຜັກດັນຢ່າງພ້ອມພຽງກັນໂດຍກຸ່ມ ອາລ-ຊາບັບ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມ ອາລ-ໄກດາ ເພືື່ອຂະຫຍາຍຈາກປະເທດ ໂຊມາເລຍ ເຂົ້າໄປ ເອທິໂອເປຍ ປາກົດວ່າ “ຖືກຍັບຢັ້ງເປັນສ່ວນໃຫຍ່” ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສກອງທັບ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງ, ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະວາງແຜນການໂຈມຕີເພີ່ມເຕີມ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຈະມາເຖິງນີ້.
ນັກລົບ ອາລ-ຊາບັບ ເກືອບ 500 ຄົນທີ່ໄດ້ຂ້າມເຂົ້າໄປພາກຕາເວັນອອກຂອງ ເອທິໂອເປຍ ເປັນທຳອິດເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ໄດ້ປະທະກັນກັບກອງກຳລັງ ເອທິໂອເປຍຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນ. ການປະເມີນຜົນຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາອາດໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ ເອທິໂອເປຍ ເລິກເຖິງ 150 ກິໂລແມັດແລ້ວ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຢຸດ.
ນາຍພົນ ສເຕເຟັນ ທາວເຊັນ (Stephen Townsend), ຜູ້ບັນຊາການກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໃນອາຟຣິກາ ທີ່ກຳລັງຈະພົ້ນຈາກຕຳແໜ່ງ, ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການລົມໂທລະສັບກັບກຸ່ມນັກຂຽນປ້ອງກັນປະເທດທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ເປັນທີ່ປາກົດວ່າ ເອທິໂອເປຍ ແມ່ນໄດ້ຍັບຢັ້ງ ແລະ ເອົາຊະນະການບຸກລຸກນີ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເອທິໂອເປຍ ໄດ້ກ່າວຢືນຢັນເຊັ່ນກັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມ ອາລ-ຊາບັບ ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ.
ທ່ານ ມຸສຕາເຟ ໂອເມີ (Mustafe Omer), ປະທານພາກພື້ນ ໂຊມາລີ ຂອງ ເອທິໂອເປຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ທະຫານທີ່ກ້າຫານຂອງພວກເຮົາໄດ້ທຳລາຍແຜນການທີ່ກຸ່ມ ອາລ-ຊາບັບ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍເປັນເວລານຶ່ງປີ ແລະ ໄດ້ເອົາຊະນະພວກນັກລົບທີ່ເຂົາໄດ້ສົ່ງເຂົ້າໄປໃນ ເອທິໂອເປຍ ພາຍໃນສາມວັນ.”
ທ່ານ ໂອເມີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເອທິໂອເປຍ ແມ່ນກຳລັງວາງແຜນທີ່ຈະສ້າງ “ເຂດປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ” ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ການປາບປາມການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມ ອາລ-ຊາບັບ.