ບັນດານັກການທູດ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນບັນດາສາຍການບິນພານິດຂອງ ອາເມຣິກາ
ທີ່ບິນຂ້າມພາກພື້ນອ່າວເປີເຊຍ ເພື່ອໃຫ້ລະມັດລະວັງ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ
ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ອີຣ່ານ ສືບຕໍ່ທີ່ຂະຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
ການເຕືອນດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນເສົາວານນີ້ ຈາກບັນດານັກການທູດ ສະຫະລັດ ໃນ
ປະເທດ ຄູເຫວດ ແລະ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣັສ, ສອງວັນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການເຕືອນ
ໂດຍຫ້ອງການ ການບິນລັດຖະບານກາງ ສະຫະລັດ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ຂະຫຍາຍຂຶ້ນໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງ
ກ່ຽວກັບ ຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ອີຣ່ານ.
ພຽງບໍ່ເທົ່າໃນວັນທີ່ຜ່ານມາ, ສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກຳປັ່ນຮົບ ແລະ ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ
ອອກໄປພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ໃນການຕອບໂຕ້ກັບສິ່ງທີ່ຖືກກ່າວວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກ ອີ
ຣ່ານ. ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ບໍໄດ້ຖືກອະທິບາຍນັ້ນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ ສະຫະລັດ ວາງມາດຕະການລົງໂທດ
ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ ອີຣ່ານ ແລະ ຖອນພະນັກການທູດຜູ້ທີ່ບໍ່ມີວຽກສຸກເສີນ ອອກຈາກສະຖານ
ທູດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນນະຄອນຫຼວງ ແບກແດັດ, ປະເທດ ອີຣັກ.
ອ່າວເປີເຊຍ ແມ່ນທາງຜ່ານທີ່ສຳຄັນສຳລັບການເດີນທາງຈາກພາກຕາເວັນອອກ ຫາ
ຕົກ. ສະໜາມບິນສາກົນ ດູໄບ ຂອງປະເທດ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣັສ ແມ່ນສະ
ໜາມບິນທີ່ມີການສັນຈອນໜາແໜ້ນທີ່ສຸດສຳລັບການເດີນທາງສາກົນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ