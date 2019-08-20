ສະຫະລັດ ເຕືອນພວກບໍລິສັດຕ່າງໆ ໃນເຂດເມດິແຕແຣນຽນ ໃນການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັບກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນທີ່ຕິດທຸງອີຣ່ານທີ່ກຳລັງເດີນທາງຜ່ານຂົງເຂດ ດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກຈາກການຖືກຈັບ ໂດຍຈີບຣາລຕາ ແລ້ວນັ້ນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ກຳປັ່ນ ເອດຣຽນ ດາຣຢາ 1 (Adrian Darya 1) ແມ່ນ “ລຳລຽງນ້ຳມັນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເພື່ອເປັນເຊື້ອໄຟ ສຳລັບການປຸກລະດົມກໍ່ການຮ້າຍ ແລະກົດຂີ່ ຂອງລະບອບການປົກຄອງ ອີຣ່ານ ແລະຊີເຣຍ” ແລະຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກແມ່ນຜູ້ໃດໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອພວກກ່ຽວນັ້ນແລ້ວ ກໍຖືວ່າໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອຕໍ່ອົງການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ທາງສະຫະລັດ ໄດ້ລະບຸໄປແລ້ວນັ້ນ.
“ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງທ່າທີທີ່ແຂງຂັນຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ລັດຖະບານກຣີສ ໃນບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ຕະຫຼອດທັງທ່າກຳປັ່ນຕ່າງໆໃນເຂດທະເລເມດິແຕເຣນຽນ ທີ່ຄວນ ເປັນເຕືອນລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ຕໍ່ກຳປັ່ນລຳດັ່ງກ່າວນີ້,” ນັ້ນຄືຖະແຫຼງການ ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໄດ້ອອກ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຈີບຣາລຕາ ໃຫ້ປ່ອຍກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຍຶດໄວ້ ໃນຖານຖືກສົງໄສວ່າ ກຳປັ່ນລຳນີ້ ໄດ້ລຳລຽງນ້ຳມັນໄປຍັງຊີເຣຍ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດ ຕໍ່ການລົງໂທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບທີ່ “ບໍ່ເປັນຈັ່ງບຸນນັ້ນ.” ທ່ານໄດ້ບອກກັບຕາໜ່າງໂທລະພາບຟອກສ໌ນິວສ ວ່າ ການຂາຍນ້ຳມັນດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອາລກຸດຂອງ ອີຣ່ານ.
“ພວກເຂົາເຈົ້າປະສົບຜົນສຳເລັດ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະມີເງິນຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຊັບສົມບັດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ການປຸກລະດົມໃນການກໍ່ການຮ້າຍ, ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອໃນການຕໍ່ສູ້ນີ້ ຊຶ່ງນີ້ແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຸຕິມັນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານພອມພຽວທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອີຣ່ານ ທ່ານ ຈາວາດ ຊາຣິບ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອີຣ່ານ ແມ່ນຢູ່ໃນທ່າທີ ທີ່ຈະເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງການລຳລຽງນ້ຳມັນ ເພາະວ່າ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນ “ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂົ່ມ ຂູ່ຢ່າງຜິດກົດໝາຍຕໍ່ປະເທດອື່ນໆ ຖ້າພວກຜູ້ໃດຈະຊື້ນຳມັນຈາກພວກເຮົານັ້ນ.” ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ອີຣ່ານເຊື່ອວ່າ ສະຫະລັດ ຊອກຫາຊ່ອງທາງ “ເພື່ອໃຫ້ເລື້ອງນີ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ” ກັບສາທາລະນະລັດອິສລາມອີຣ່ານ, ແມ່ນ “ດີໃຈກ່ຽວກັບເລື້ອງກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນນີ້ທີ່ໄດ້ຈົບສິ້ນລົງ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ນີ້ຈະນຳໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.”
ຂໍ້ມູນໃນການເດີນເຮືອທາງທະເລ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຳປັ່ນລຳລຽງນ້ຳມັນ ຍັງສືບຕໍ່ ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ ໄປຍັງເມືອງທ່າໃນກຣີສ ທີ່ຄາດວ່າຈະໄປຮອດໄປເຖິງທ່າກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ໃນຕົ້ນສັບປະດາໜ້ານີ້.