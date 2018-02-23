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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດ ຕ້ອງການ ຖອນສັນຊາດ ຜູ້ຊາຍ 5 ຄົນ ທີ່ກະທຳຄວາມຜິດ ທາງເພດ

ຮູບກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ.

ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ສະຫະລັດ ຕ້ອງການ​ຖອນ​ສັນຊາດພວກຜູ້​ຊາຍ​ຫ້າ​ຄົນທີ່​ຖືກ​ກ່າວຫາ
ວ່າ ​ຕົວະກ່ຽວ​ກັບການລວນລາມທາງ​ເພດ​ຕໍ່​ພວກ​ເດັກນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການ​ໃຫ້ສຳ
ພາດຂອງພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ເອກ​ກະສາ​ນ.

ຜູ້ຕ້ອງຫາ​ສອງ​ຄົນແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ. ອີກ​ສາມ​ຄົນ​ມາ​ຈາກ​ໂຄ​ລອມ​ເບຍ ກີ​ຢາ​ນາ
ແລະ​ຟິລິບ​ປີນ.

ລັດຖະມົນ​ຕີ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ທ່ານ​ແຈັ​ຟ ​ແຊັສ​ສັນ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ບັນດາ
​ຜູ້​ທີ່​ປາດ​ຖະໜາ​ມາ​ເປັນ​ສັນຊາດ​ອາ​ເມຣິກັນ ຕ້ອງ​ໃຫ້ການ​ນັ​ບຖື​ກົດໝາຍ ​ແລະ​ຊອກ
ສະແຫວງຫາການເປັນສັນຊາດ​ແບບ​ຖືກຕ້ອງ ​ແລະ​ສື່​ສັດ. ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທໍາ​ຈະ​ສືບຕໍ່​ຊອກ
​ຫາ​ພວກ​ຕົວະ​ຕົ້ມ ​ແລະ​ນຳ​ເອົາພວກເຂົາມາລົງໂທດຕາມ​ກົດໝາຍ ​ໂດຍ​ຈະອອກຄຳສັ່ງ ການຖອດຖອນ​ສັນ​ຊາດຂອງພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ຜູ້​ຊາຍ​ທັງ​ຫ້າ​ຄົນ​ສາລະ​ພາບຜິດ ​ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ລວນລາມມ​ທາງ​ເພດ​ຕໍ່​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ
ກ່ອນ​ຫລື​ໃນ​ລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການ​ຕັດ​ສັນຊາດຂອງພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແຕ່​ໄດ້​ບິດ​ບັງ​ຂໍ້​ມູນ​
ຕໍ່ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ.

ສີ່ຄົນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງປະຊາ​ຄົມ ຫຼືຝາກ​ໂທດ ຫຼື​ໄດ້​ຖືກ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຈົດ ທະບຽນ​
ວ່າ​ເປັນ​ເປັນ​ຜູ້ລວນລາມ​ທາງ​ເພດ. ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ຄົນທີ​ຫ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດສິນ​ລົງ​ໂທດຈຳຄຸກ
40 ປີ ຢູ່ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ.

ຍັງບໍ່​ເປັນ​ທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ​ວ່າ​ ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຖືກ​ບັງຄັບ ໃຫ້​ກັບ​ຄື​ນ​ໄປປະ​ເທດ​ຂອງ​ເຂົາ
​ເຈົ້າຫຼືບໍ່ ຖ້າ​ຫາກ​ຖືກຖອດຖອນ​ສັນ​ຊາດ​ສະຫະລັດ​ແລ້ວ.

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