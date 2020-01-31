ຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະປ້ອງກັນກຳລັງທະຫານຂອງຕົນຢູ່ໃນອີຣັກ ຈາກ
ການຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງອີຣ່ານ ກຳລັງຖືກໂຈະຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣັກ ຜູ້ທີ່ຍັງ
ບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈ ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເອົາລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟປາຕຣີອັອດ ເຂົ້າໄປ
ໃນປະເທດ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານມາກສ໌ ແອສເປີ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້
ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການ ການອະນຸຍາດຈາກອີຣັກ.”
ທ່ານແອລເປີກ່າວວ່າ ການບໍ່ເຫັນພ້ອມແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ຈະນຳເອົາລະບົບຕໍ່ຕ້ານ ລູກ
ສອນໄຟປາຕຣີອັອດ ໄປຕິດຕັ້ງຢູ່ບ່ອນໃດນັ້ນ ຍັງຈະຕ້ອງການຕົກລົງກັນ ຖ້າຫາກອີຣັກ
ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຫະລັດນຳເຂົ້າລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ.
ເຖິງແມ່ນມີຄວາມສະຫລັບຊັບຊ້ອນ ທ່ານແອສເປີ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງ
ທຳນຽບຫ້າແຈ ຕ່າງກໍປະຕິເສດວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟນັ້ນມີຄວາມຕ້ອງການ
ຫຼັງຈາກກຳລັງທະຫານສະຫະລັດຢ່າງໜ້ອຍ 64 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ສະໝອງຈາກ
ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງອີຣ່ານ ໃສ່ຖານທັບອາກາດອາລ-ອາຊາດ ໃນຕົ້ນ
ເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ. ລາຍງານຂັ້ນຕົ້ນກ່າວວ່າ ກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ 50 ຄົນ
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ຈຳນວນດັ່ງກ່າວແມ່ນຮວມທັງ 14 ກໍລະນີທີ່ມີລາຍງານ ນັບແຕ່ວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ ກ່າວໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ 39 ຄົນຂອງ
ກຳລັງທະຫານທີ່ຮັບບາດເຈັບ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເຢຣະມັນເພື່ອທຳການປິ່ນປົວ ແລະຊັ່ງ
ຊາຕີລາຄາ.
ທະຫານສະຫະລັດອີກແປດຄົນໄດ້ກັບຄືນມາສະຫະລັດແລ້ວ.
ນາຍພົນມາຣຄ ມິລເລ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ບັນ
ດານັກຂ່າວວ່າ “ໄດ້ມີກະສຸນທີ່ໜັກ 1,000 ຫາ 2,000 ປອນ ໄດ້ຍິງເຂົ້າມາ. ນີ້ແມ່ນ
ເລື້ອງຮ້າຍແຮງ ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ເປັນອາວຸດທີ່ສຳຄັນ.”