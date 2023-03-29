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ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງແຮຣິສ ປະກາດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 1 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອເປັນກອງທຶນສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງ

ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ກ່າວປາໄສ ລຸນຫຼັງການເລາະຢ້ຽມຫໍຂ້າທາດ Cape Coast ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມການາເປັນເວລາຍາວນານ 1 ອາທິດ, ແທນຊາເນຍ ແລະແຊມເບຍ, ໃນເມືອງ ແຄບໂຄດທ໌, ປະເທດການາ, ວັນທີ 28 ມີນາ 2023.

ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະປະກາດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງເງິນທຶນ 1 ຕື້ໂດລາຂອງສາທາລະນະ ແລະເອກະຊົນ ສໍາລັບໂຄງການຕ່າງໆທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງບັນດາແມ່ຍິງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງ ສໍາເລັດການປະຕິບັດງານ ໃນການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມປະເທດການາ.

ຫ້ອງການຂອງທ່ານນາງກ່າວວ່າ ເງິນທຶນດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະສະໜັບສະໜຸນເພື່ອຂະ ຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງພາກບໍລິການທາງດ້ານ digital, ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານ ແລະການສະໜັບສະໜຸນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ.

US VP Touts Hopeful Future for Africa During Stop in Ghana
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ທ່ານນາງແຮຣິສ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງການປະຊຸມໂຕະມົນ ກ່ຽວກັບຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງອັກກຣາ ຂອງປະເທດການາ, ກ່ອນທີ່ທ່ານນາງຈະອອກເດີນທາງໄປແທນຊາເນຍຕໍ່, ເຊິ່ງເປັນການເດີນທາງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ສໍາລັບການຢ້ຽມຢາມອາຟຣິກາຍາວນານນຶ່ງອາທິດຂອງທ່ານນາງ.

ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ທ່ານນາງແຮຣິສ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາສັນຍາຂອງການເປັນພາຄີລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະອາຟຣິກາ, ໂດຍເນັ້ນຢໍ້າ ກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງ, ການພັດທະນາລະບົບເສດຖະກິດ Digital ແລະສະໜັບສະໜຸນປະຊາທິປະໄຕ ແກ່ບັນດາປະຊາຊົນຊາວການາຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ 8,000 ຄົນ ທີ່ໄດ້ ລວມກັນພາຍໃຕ້ແສງອາທິດທີ່​ຮ້ອນ​ຈັດ​ໃນຕອນສວາຍເພື່ອມາຮັບຟັງການກ່າວ ຄໍາປາຂອງທ່ານນາງ ໃນນະຄອນຫຼວງອັກກຣາ.

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