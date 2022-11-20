ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບກອງທຶນໃໝ່ 20 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບໂຄງການພະລັງງານສະອາດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນມື້ສຸດທ້າຍ ຂອງການຢ້ຽມຢາມປະເທດໄທ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພູມີພາກ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ທ່ານນາງໄດ້ໂອ້ລົມ ກັບກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ແລະພວກຜູ້ນຳທຸລະກິດ ທີ່ບາງກອກ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດເອເພັກທີ່ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 21 ປະເທດສິ້ນສຸດລົງນຶ່ງມື້ກ່ອນນັ້ນ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ການເອົາມາດຕະການແບບກ້າຫານ ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອປົກປ້ອງປະຊາຊົນແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃນໂລກຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນເຄື່ອງຂັບດັນຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດນຳດ້ວຍ.
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ມີການເປີດເຜີຍກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ທາງລັດຖະບານສະຫະລັດຈະຂໍທຶນກ້ອນໃໝ່ຈາກລັດຖະສະພາ ສຳລັບໂຄງການ ພາຄີໄຟຟ້າແມ່ນ້ຳຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ-ສະຫະລັດ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ JUMPP ໂດຍຜ່ານການເປັນພາຄີຂອງປະເທດທັງສອງ ກັບບັນດາປະເທດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ.
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ວິກິດການດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ແທ້ຈິງ ຕໍ່ປະຊາຄົມຕ່າງໆ ທີ່ກາງຕໍ່ອາໄສແມ່ນ້ຳຂອງ ຢູ່ໃນປະເທດໄທ ຫວຽດນາມ ແລະລາວ."