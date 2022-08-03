ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນຫຼາຍລັດຂອງສະຫະລັດພາກັນໄປປ່ອນບັດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນ ເດືອນພະຈິກທີ່ຈະຕັດສິນການຄວບຄຸມລັດຖະສະພາຂອງສະຫະລັດ.
ໃນລັດອາຣິໂຊນານັ້ນ, ທ່ານນາງແຄຣິນ ເທເລີ ຣອບສັນ (Karrin Taylor Robson) ແລະ ທ່ານນາງຄາຣີ ເລກ (Kari Lake) ແມ່ນມີຄະແນນຂ້ອນຂ້າງສູສີກັນ ຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງພັກຣີພັບບລີກັນເພື່ອເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດ ໂດຍທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງໄດ້ສາມສ່ວນສີ່ຂອງບັດເລືອກຕັ້ງແລ້ວ ໃນ ຕອນເຊົ້າໆຂອງວັນພຸດ ມື້ນີ້. ທ່ານນາງເລກ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ ຈາກອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ເຊິ່ງການສະຫນັບ ສະຫນູນນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງ ໃນເດືອນພະຈິກນີ້.
ຜູ້ຊະນະຈະໄປປະເຊີນໜ້າກັບຫົວໜ້າຫ້ອງການຂອງລັດອາຣີໂຊນາ, ທ່ານນາງແຄດຕີ ຮອບສ໌ (Katie Hobbs), ສະມາຊິກຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ, ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ.
ບ່ອນນັ່ງຂອງສະພາສູງສະຫະລັດບ່ອນນຶ່ງ ກໍຈະຖືກເອົາໄປລົງຄະແນນສຽງຄືກັນໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ທີ່ລັດອາຣີໂຊນາໂດຍທີ່ຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ມາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ, ທ່ານມາກ ແຄລລີ (Mark Kelly) ກຳລັງປະເຊີນກັບການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່. ທ່ານເບລກ ມາສເຕີ (Blake Masters) ທີ່ໄດ້ຮັບ ການໜູນຫລັງໂດຍທ່ານທຣຳນັ້ນໄດ້ເອົາຊະນະນາຍທະຫານເກົ່າ, ທ່ານຈີມ ເລມອນ (Jim Lamon).
ການແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າຫ້ອງການຂອງລັດອາຣີໂຊນາໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ມາກ ຟິນແຊມ (Mark Finchem) ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງອີກຄົນນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກທ່ານທຣຳຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການກໍ່ຈາລະຈົນໃນວັນທີ 6 ມັງກອນນີ້ ຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ໂດດເດັ່ນຂຶ້ນ. ທ່ານໄດ້ເອົາຊະນະ ພວກສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນສາມຄົນເພື່ອກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໄດ້.
ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນລັດແຄນຊັສຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິເສດການແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ຈະຍົກເລີກການປົກປ້ອງການແທັງລູກອອກ.
ນີ້ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດໄດ້ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການແທັງລູກອອກ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີຄຳຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ຍົກເລີກສິດທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຕາມລັດຖະທຳມະນູນໃນເລື້ອງຢຸດການຖືພາ.
ໃນການລົງຄະແນນສຽງອີກຄັ້ງນຶ່ງຂອງລັດແຄນຊັສນັ້ນຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳ ຂອງລັດ, ທ່ານເດເຣັກ ສມິດ (Derek Schmidt) ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈາກພັກຣີພັບບລິກັນເພື່ອແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຜູ້ປົກຄອງລັດ. ທ່ານທຣຳໄດ້ສະໜັບ ສະໜຸນທ່ານສມິດ ຜູ້ທີ່ຈະລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວກັບຜູ້ປົກຄອງລັດ ທີ່ມາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ, ທ່ານນາງລໍຣາ ແຄລລີ (Laura Kelly) ໃນການ ເລືອກຕັ້ງເດືອນພະຈິກນີ້.
ໃນລັດມິຊີແກນນັ້ນ, ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ, ທ່ານທູດໍ ດິກສັນ ຊະນະການ ແຕ່ງຕັ້ງຂອງພັກ ເພື່ອໄປປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ປົກຄອງລັດທີ່ມາຈາກພັກເດໂມ ແຄຣັດ, ທ່ານນາງເກຣດເຈນ ວິເມີ (Gretchen Whitmer). ທ່ານດິກສັນ ແມ່ນນຶ່ງໃນກຸ່ມຜູ້ສະໝັກຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ການກ່າວອ້າງ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງທ່ານທຣຳວ່າທ່ານໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020.