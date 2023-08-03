ສະຫະລັດ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ໂຄງການລິເລີ່ມຂອງລັດຖະບານຈີນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະການສອດແນມເພື່ອຕອບໂຕ້ ຕໍ່ ການສອດແນມ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພົນລະເມືອງສອດແນມກັນເມ່ນ “ສິ່ງນຶ່ງທີ່ເປັນບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍ.”
ອາທິດນີ້, ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ, ເຊິ່ງເປັນອົງການຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຄວບຄຸມການສອດແນມຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການສອດແນມ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນເວັບໄຊ້ສື່ສັງຄົມຂອງຈີນ WeChat, ໂດຍກ່າວວ່າກົດໝາຍຕອບໂຕ້ຕໍ່ການສອດແນມທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງພຽງແຕ່ໃຫ້ມັນເປັນວຽກງານຂອງບັນດາອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ຂອງຈີນ ເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງເປັນ “ການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍ.”
ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງຫຼ້າສຸດໂດຍກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພລັດໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການຂະຫຍາຍກົດໝາຍຕອບໂຕ້ຕໍ່ການສອດແນມຂອງຈີນ ທີ່ໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແມັດທິວ ມິລເລີ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງຕິດຕາມການປະຕິບັດການ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍຕອບໂຕ້ຕໍ່ການສອດແນມໃໝ່ຂອງຈີນ ເຊິ່ງ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ຂຽນນັ້ນ, ຈະຂະຫຍາຍຂອບເຂດກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ກິດຈະກຳຕ່າງໆຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນການສອດແນມຢ່າງກວ້າງຂວາງ.”
ທ່ານ ມິລເລີ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງຄົງມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງຂອງການຈັບກຸມໂດຍພາລະການ ແລະ ການກັກຂັງໃນ ສປ ຈີນ ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນຄຳເຕືອນການເດີນທາງທີ່ຈັດຢູ່ໃນລະດັບສາມຂອງພວກເຮົາ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະກ່າວຕື່ມວ່າ ທັງໝົດນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ທ່ານລັດຖະມົນຕີໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາໃນການປະຊຸມຂອງທ່ານກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ.”