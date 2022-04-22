ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໂປແລນ ທ່ານມາຣີອຸສ ບລາສແຊັກ (Mariusz Blaszczak) ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງແຜນການທີ່ປະເທດຂອງທ່ານຈະເພີ້ມຄວາມສາມາດໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເມື່ອວັນພຸດແລ້ວນີ້ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ທີ 3.
ໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັນທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈນັ້ນ ທ່ານອອສຕິນໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍປະເທດໂປແລນ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະດ້ານທະຫານ ແກ່ປະເທດຢູເຄຣນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສະໜອງ “ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ ສຳລັບພວກທະຫານຢູເຄຣນ ເພື່ອຈະສືບຕໍ່ຕ້ານຄືນດ້ວຍຄວາມສຳເລັດຜົນ ຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີຂອງທະຫານຣັດເຊຍ ເທົ່ານັ້ນ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ມັນຍັງເປັນການເຮັດໜ້າທີ່ “ໃນການເອົາບົດບາດ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດສົ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຈາກສະຫະລັດ ແລະປະເທດພັນທະມິດອົງການເນໂຕ້ອື່ນໆ ແລະພາຄີຈາກທົ່ວໂລກ ໄປໃຫ້ປະເທດຢູເຄຣນ.”
ທ່ານອອສຕິນ ກ່າວໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານບລັສແຊັກວ່າ “ບາງທີ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ປະຊາຊົນຊາວໂປແລນໄດ້ເປີດໃຈ ແລະເປີດບ້ານເຮືອນເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອນຮັບຊາວຢູເຄຣນຫຼາຍໆລ້ານຄົນ ທີ່ຫລົບໜີຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະພວກທ່ານໄດ້ເຮັດສິ່ງນັ້ນດ້ວຍຄວາມສະຫງ່າງາມ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນປະເທດຢູເຄຣນ ປະມານ 2 ເດືອນຜ່ານມານັ້ນມີຊາວຢູເຄຣນເກືອບ 3 ລ້ານຄົນໄຫດ້ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າໄປໃນປະເທດໂປແລນ.
ທ່ານບລາສແຊັກກ່າວຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານພວມພິຈາລະນານະໂຍບາຍການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດແລະການນຳພານັ້ນວ່າ ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະປະເທດໂປແລນ “ມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບທະຫານອາເມຣິກັນ” ແລະຢາກຈະ “ສືບຕໍ່ຮັກສາໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ການຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ທັງທາງດ້ານການເມືອງແລະການທະຫານ ຈະໃຫ້ໝາກຜົນແກ່ພາກສ່ວນອຸດສາຫະກຳ ແລະເສດຖະກິດ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນເລີ້ມຂຶ້ນ ສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງກຳລັງທະຫານຕື່ມອີກ 5,000 ຄົນໄປຍັງໂປແລນ ເພີ້ມໃສ່ທະຫານອີກ 5,000 ຄົນ ທີ່ພັດປ່ຽນການໄປປະຈຳການຢູ່ທີ່ນັ້ນ.