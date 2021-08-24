ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ບັນດາປະເທດອິນໂດປາຊີຟິກ ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນຄູ່ຮ່ວມພາຄີທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະສະພາບອາກາດ

ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຈີນ “ຍັງສືບຕໍ່ບີບບັງຄັບ, ຂົ່ມຂູ່, ແລະອ້າງເອົາກຳມະສິດຕໍ່ພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ໃນທະເລຈີນໃຕ້.”
ໃນຄຳປາໄສ ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມສິງກະໂປ, ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ການກະທໍາຂອງຈີນ “ຍັງສືບຕໍ່ບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະຂົມຂູ່ຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງບັນດາປະເທດອື່ນໆນໍາດ້ວຍ.”
ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ຖືເອົາການຕໍ່ຕ້ານອິດທິພົນຂອງຈີນ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.
“ສະຫະລັດແມ່ນໄດ້ຢືນຄຽງຂ້າງກັບບັນດາພັນທະມິດ ແລະຄູ່ພາຄີໃນການປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ເຫລົ່ານີ້,” ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ກ່າວ. “ແລະຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເວົ້າໃຫ້ຈະແຈ້ງ: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະອິນໂດປາຊີຟິກ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຕໍ່ຕ້ານປະເທດໃດນຶ່ງ, ແລະບໍ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ມີການເລືອກຂ້າງລະຫວ່າງປະເທດໃດໆ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ ຄືການເພີ້ມວິໄສທັດ ໃນການເບິ່ງກວ້າງມອງໄກທີ່ພວກເຮົາມີສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະການເປັນຄູ່ພາຄີ ຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້.”
ທ່ານນາງແຮຣິສກ່າວວ່າ ທ່ານກໍາລັງໃຫ້ການຢືນຢັນໃນຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງສະ ຫະລັດຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສລີພາບທາງທະເລ, ການຄ້າທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ໍຈໍາກັດ, ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ສິດທິມະນຸດຕ່າງໆ ແລະລະບຽບກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຜູ້ຄົນເປັນລ້ານໆທີ່ເພິ່ງພາອາໄສການເດີນເຮືອຢູ່ໃນພູມິພາກເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດ ແລະການຄ້າຂາຍຫລາຍພັນລ້ານໂດລາທີ່ໝູນ ວຽນຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ເຂົ້າໃຈເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊິ່ງລວມເຖິງການເພີ້ມສູງຂຶ້ນຂອງລະດັບ ນໍ້າທະເລ ແລະນໍ້າຖ້ວມ, ແລະວິກິດການນີ້ແມ່ນ “ຕ້ອງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ.” ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວຕື່ມວ່າ ໃນໂລກແຫ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ພົວພັນກັນ, ບັນຫາທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ກັບທຸກໆຄົນ ແລະ “ຕ້ອງການການດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນ.”
ໂດຍກ່າວສະເພາະເຈາະຈົງກ່ຽວກັບມຽນມາ, ຫລືຮູ້ໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ພະມ້າ ນັ້ນ, ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ “ມີຄວາມກັງວົນທີ່ສຸດ” ໃນການກໍ່ລັດຖະ ປະຫານໂດຍພວກທະຫານ ໃນຕົ້ນປີນີ້.
“ພວກເຮົາປະນາມການປຸກລະດົມໃນການປາບປາມທີ່ຮຸນແຮງ ແລະພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນຜູ້ຄົນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ຈະນໍາພາປະເທດກັບຄືນສູ່ປະຊາທິປະໄຕ. ແລະພວກເຮົາຫວັງວ່າ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົານັ້ນ,” ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວ.
ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ຍັງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລືໂຕະມົນກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ມີຄວາມຢືດຫົດໄດ້ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆໃນວັນອັງ ຄານມື້ນີ້.
ທ່ານນາງມີກໍາໜົດເດີນທາງໄປຫວຽດນາມ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຫລັງຈາກນັ້ນ ແລະເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຄົນທໍາອິດ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມຮາໂນ່ຍ.
ໃນຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງຄາດວ່າຈະຫາລືກ່ຽວກັບຫລາຍໆເລື້ອງໃນປະເດັນອັນດຽວກັນ ເຊິ່ງລວມເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະສະພາບອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງ.