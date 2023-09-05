ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣິສ (Kamala Harris) ຢຸດແວ່ຢູ່ລັດອາລາສກາ (Alaska) ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຕື່ມນໍ້າມັນ ໃນລະຫວ່າງການເດີນ ທາງໄປນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ເພື່ອພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະມາຄົມບັນ ດາປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ອິນໂດເນເຊຍ ເປັນເຈົ້າພາບ, ເຊິ່ງເປັນປະທານຂອງກຸ່ມ 10 ຊາດທີ່ກຳລັງຈະພົ້ນຈາກຕໍາແໜ່ງ.
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງແມ່ນມີຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ໃນພາກພື້ນນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຈີນໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນທີ່ເຂດດິນແດນທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ແກ່ອິນເດຍ, ຫວຽດນາມ, ໄຕ້ຫວັນ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນ. ທ່ານນາງແຮຣິສ (Harris) ໄດ້ຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ຍົກບັນຫາໃນອັນທີ່ຝ່າຍບໍລິຫານເອີ້ນວ່າ ການກ້າວອ້າງເອົາກຳມະ ສິດທາງທະເລ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງປັກກິ່ງ ໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັບຜູ້ນຳອາຊຽນ.
"ທ່ານນາງຈະບໍ່ອາຍທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາໃນຖາ ນະເປັນມະຫາອຳນາດໃນປາຊີຟິກ" ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ (John Kirby) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນການໃຫ້ສໍາພາດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ. "5 ໃນ 7 ພັນທະມິດຕາມສົນທິສັນຍາຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຢູ່ໃນພາກພື້ນອິນໂດ - ປາຊີຟິກ, ແລະດັ່ງນັ້ນ, ຮອງປະທານາທິບໍດີ ແນ່ນອນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ມັນຈະແຈ້ງວ່າສະຫະລັດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບເຫຼົ່ານັ້ນຢ່າງຈິງຈັງ."
ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານນາງແຮຣິສ (Harris) ໄດ້ຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້ຫຼາຍຄັ້ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງ, ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານນາງ ໄປອິນໂດເນເຊຍ, ເຊິ່ງເປັນ "ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ" ຂອງສະຫະລັດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ແລະ ເປັນຜູ້ມີບົດ ບາດຄົນສໍາຄັນໃນຍຸດທະສາດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ຂອງຝ່າຍບໍລິຫານຂອງທ່ານໄບເດັນ (Biden). ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ ຊ້ອມລົບດ້ວຍລູກປືນແທ້ ຊູເປີ ກາຣູດາ ຊີລ (Super Garuda Shield) ປະຈຳປີຄັ້ງໃຫຍ່ກັບສະຫະລັດ, ອອສເຕຣເລຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສິງກະໂປ, ອັງກິດ ແລະຝຣັ່ງ.