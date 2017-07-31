ການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ບັນດາ ປະເທດ ບາລຕິກ

ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ບໍ່ມີໄພ
ຂົ່ມຂູ່ອັນໃດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄປກວ່ານີ້ ຕໍ່ບັນດາປະເທດ ໃນເຂດບາລຕິກ ຫຼາຍກວ່າ “ຄວາມ
ເປັນຕາຢ້ານຂອງການຮຸກຮານ” ໂດຍ ຣັດເຊຍ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ່າວສະໜັບສະໜູນ
ປະເທດ ເອສໂຕເນຍ, ລັດເວຍ ແລະ ລິດຕູເນຍ ທີ່ເປັນພັນທະມິດໃນອົງການ NATO
ນັ້ນ.
ທ່ານ Pence ເວົ້າວ່າ “ໃນເວລານີ້, ຣັດເຊຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ທີ່ຈະພະຍາຍາມແຕ້ມເສັ້ນຊາຍ
ແດນສາກົນຄືນໃໝ່ ດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງ, ທຳລາຍປະຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດທີ່ມີອະ
ທິປະໄຕ ແລະ ແບ່ງແຍກບັນດາປະເທດເສລີຂອງ ຢູໂຣບ ອອກຈາກກັນ. ພາຍໃຕ້ການ
ປົກຄອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ປະຕິເສດທຸກໆ
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຊ້ກຳລັງ, ການຄຸກຄາມ, ການຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ໃຊ້ອິດທິພົນມຸ່ງຮ້າຍ
ໃນບັນດາປະເທດເຂດ ບາລຕິກ ຫຼື ຕໍ່ພັນທະມິດປະເທດໃດໆໃນສົນທິສັນຍາຂອງ
ພວກເຮົາ.”
ທ່ານ Pence ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສໃນນະຄອນຫຼວງ ຕາລລິນ ຂອງປະເທດ ເອສໂຕເນຍ,
ຫຼັງຈາກການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ Estonia ທ່ານນາງ Kersti Kalijulaid, ປະ
ທານາທິບໍດີ ລັດເວຍ ທ່ານ Raimonds Vejonis ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ລິດຕູເນຍ
ທ່ານນາງ Dalia Grybauskaite.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງ ສຳລັບການພັດທະນາສາຍພົວ
ພັນກັບ ຣັດເຊຍ, ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການກະທຳດ້ານການທູດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້” ໂດຍລັດ
ຖະບານໃນ ມົສກູ ຈະບໍ່ສາມາດຍັບຢັ້ງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ພັນທະມິດໄດ້.
ທ່ານ Pence ກໍໄດ້ຍົກຍ້ອງ ເອສໂຕເນຍ ເຊັ່ນກັນ ສຳລັບການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງພັນ
ທະມິດອົງການ NATO ກ່ຽວກັບ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເປີເຊັນຂອງຜົນຜະລິດລວມ
ພາຍໃນ ໃນການປ້ອງກັນປະເທດ, ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດເວຍ ແລະ ລິດຕູເນຍ ກໍຈະ
ໄປຮອດລະດັບນັ້ນ ໃນທ້າຍປີໜ້າ. ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສະມາຊິກອົງການ NATO
ທຸກໆປະເທດໃຫ້ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ປະເທດ ເອສໂຕເນຍ, ລັດເວຍ ແລະ ລິດຕູເນຍ ທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຂໍໃຫ້ກອງທັບ ສະຫະ
ລັດ ພິສູດການສະໜັບສະໜູນທີ່ແນ່ນອນ. ຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ລັດທິແຜ່ຂະຫຍາຍ
ອຳນາດ ຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວໃນພາກພື້ນ ທະເລ ບາລຕິກ ດ້ວຍການ
ຍຶດແຫຼມ Crimea ຈາກ ຢູເຄຣນ ໂດຍ ຣັດເຊຍ ໃນປີ 2014.
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