ສະຫະລັດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ “ລົງຄະແນນສຽງໃນທັນທີ” ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງເຄືຶຶ່ອງຊ່ວຍເຫລືອຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄປຍັງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ໂດຍຜ່ານດ່ານຊາຍແດນເທີກີ ເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ຫລັງຈາກໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສາມາດສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ທີ່ຖືກສົງຄາມທຳລາຍ ໂດຍຜ່ານເທີກີ ພາຍໃຕ້ການມອບໝາຍຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ. ແຕ່ວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຖືກຈຳກັດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ພຽງແຕ່ດ່ານຊາຍແດນແຫ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານນາງລິນດາ ໂທມັສ-ກຣີນຟຽວ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳ ສະຫະ ປະຊາຊາດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ສົ່ງໃຫ້ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ວ່າ “ດຽວນີ້, ທຸກໆ ຊົ່ວໂມງແມ່ນສຳຄັນ." "ປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ຖືກກະທົບແມ່ນກາງຕໍ່ເພິ່ງພາພວກເຮົາ."
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຜິດຫວັງໄດ້ - ພວກ ເຮົາຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບມະຕິທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມການຮຽກຮ້ອງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການອະນຸຍາດ ໃຫ້ຂ້າມຊາຍແດນເພີ່ມອີກ ສໍາລັບ ການຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ," ທ່ານນາງເວົ້າອີກວ່າ "ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະຢ່າງຕັ້ງໃຈ."
ຫົວໜ້າດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານມາຕິນ ກຣິຟຟິສ, ທີ່ຢູ່ໃນ ເທີກີ ແລະຮອດກຳນົດຈະໄປຢ້ຽມຢາມຊີເຣຍ, ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ສກາຍ ນີ້ວສ໌ (Sky News) ໃນວັນເສົາຜ່ານມາວ່າ ທ່ານຈະຮ້ອງຂໍສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ອະນຸ ຍາດມີທາງເຂົ້າສຳລັບ ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ ຜ່ານດ່ານຊາຍແດນໄດ້ອີກ 2 ແຫ່ງ, ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ “ເປັນສະພາບການດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຈະແຈ້ງຫຼາຍ.”
ໂຄສົກເຈນສ໌ ເລຍເຄ (Jens Laerke) ກ່າວວ່າ ທ່ານກຣິຟຟິສ "ກໍາລັງເນັ້ນຢູ່ໃນການລົມທາງໂທລະສັບ ຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ ຢູ່ດ້ານຫນ້າ , ດ້ານການທູດ, ໂດຍໄດ້ລົມ ກັບທຸກຄົນ ເພື່ອໃຫ້ເປີດດ່ານຊາຍແດນ ໃຫ້ຄົນຜ່ານໄດ້ຫຼາຍແຫ່ງກວ່າເກົ່າ."
ທ່ານກຣິຟຟິສ ຈະລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ຕໍ່ສະພາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ແລະຫວັງວ່າຈະໃຊ້ "ເຫດຜົນທີ່ຮັດກຸມທີ່ສຸດ" ກ່ຽວກັບ ຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນ ເພື່ອເອົາຊະນະການຕໍ່ຕ້ານຢ່າງເປັນປະຫວັດການຈາກ ຣັດເຊຍ - ພັນທະມິດທີ່ສໍາຄັນຂອງດາມັສກັສ- ໃນການປະຕິບັດງານດ້ານການໃຫ້ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂ້າມຊາຍແດນ.
ໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງ ຫຼາຍຂຶ້ນ.