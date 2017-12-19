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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສຫລ ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ນຳ​ສົ່ງ​ ອາຫານ ​ແລະ​ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ​ ແກ່ ​ເຢ​ເມນ

ຄົນພາກັນເຕົ້າໂຮມ ຂໍອາຫານ ທີ່ສູນກາງບໍລິຈາກໃນເມືອງຊານາ ປະເທດເຢເມນ.

ສະຫະລັດ​ກຳລັງ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ທັງ​ໝົດ​ ​ການ​ນຳ​ສົ່ງ​ອາຫານ ​ແລະ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​
ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ​ແກ່​ເຢ​ເມນ ຮວມ​ທັງ​ການ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ເຄື່ອ​ງຍົກ ໃຊ້ຂົນ​ເຄື່ອງອອກ​
ຈາກ​ກຳ​ປັ່ນ​ຢູ່​ທ່າ​ ເຮືອ​ຮູ​ເດ​ດາຮ໌.

ຊາ​ອຸດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ​ໄດ້​ວາງ​ມາດ​ຕະການ​ກີ​ດກັ້ນ ​ບັນດາ​ທ່າ​ເຮືອ​ເຢ​ເມນ ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​
ນີ້ ​ຫລັງ​ຈາກ​ພວກ​ກະບົດ​ຮູຕີ ​ໄດ້​ຍິງ​ອັນ​ທີ່​ສົງ​ໄສ​ວ່າ​ ເປັນ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ ທີ່ເຮັດ​ຢູ່​ອີຣ່ານ
ເຂົ້າ​ໃສ່ໃກ້​ກັບ​ສ​ະໜາມ​ບິນຣີຢາດ.

ການ​ກີດ​ກັ້ນ​ ເພື່ອ​ຫ້າມ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່​ພວກ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ທີ່​ສຸດ ຮວມ

ທັງນໍ້າມັນ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ແລ່ນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ​ເພື່ອ​ພະລັງງານ​ໃຫ້​ແກ່​ໂຮງ​ໝໍ ​ແລະ​ປົວ​ແປງ​ບ່ອນ
​ກັ່ນນໍ້າ.

​ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່າ​ນນາງແຮ​ເຕີ ນາວ​ເອີ​ດທ໌ ກ່າວ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ການ​ຂົນສົ່ງດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ ​ແລະ​ການ​ຄ້າ​ ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຖິງ​ເມືອງ​ ຮູ​ເດ​ຢາ ນັບ​ແຕ່​ທ້າຍ​ເດືອນພະຈິກເປັນຕົ້ນມາ.

ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ ທ່ານ​ຈອນ ຊະ​ລິ​ວັນ ​ແລະ​ຫົວໜ້າອົງການ​ຢູເສດ ທ່ານ​
ມາ​ຣກ ກຣີນ ​ໄດ້​ພົບປະ​ ອາທິດ​ແລ້ວນີ້ ​ກັບ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ແລະ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​
ບັນ​ເທົາ​ທຸກ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະພາບ​ການ​ໃນ​ເຢ​ເມນ.

ທ່ານ​ຊະ​ລິ​ວັນ ກ່າວ​ວ່າ​ ມະ​ຕິ​ການ​ເມືອງ​ເປັນ​ພຽງ​ທາງ​ດຽວ​ ເພື່ອ​ບັນລຸ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາຍ
​ໄລຍະ​ຍາວ​ໃນ​ເຢ​ເມນ.

ທ່ານ​ກຣີນ ກ່າວ​ວ່າ ​ສະຫະລັດ “ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ຄວາມຫາຍຍະນະ​ມະນຸດ
ສະທຳ​ດັ່ງກ່າວ” ດ້ວຍ​ການ​ປະກາດ​ຈາກ​ລັດຖະບານ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ​ໃຫ້ການ​ຊ່ວ​ຍ
ເຫລືອສຸກ​ເສີນອາຫານອີກ 130 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ແກ່​ເຢ​ເມນ.

ຊາ​ອຸ​ດີ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສົ່ງ​ການ​ຊ່ວ​ຍເຫລືອ​ ຈຳນວນໃຫຍ່ ​ໄປ​ສູ່​ເຢ​ເມນ ​ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​
ສົ່ງ​ໄປເຂດ​ທີ່​ຄວບຄຸມ​ໂດຍ​ພວກ​ຮູ​ຕີ. ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ​ພວກ​ກະບົດ​ວ່າ​ລັກ​ເອົາ ​ແລະ​
ຂາຍ​ອາ​ຫານ ​ແລະ​ຢາປົວພະຍາດ.

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