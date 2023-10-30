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ສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິສຣາແອລ ປົກປ້ອງພົນລະ ເຮືອນ ແລະ ເພີ້ມການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເຂດກາຊາ

ຮູບຖ່າຍຈາກທາງພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລ ຕາມແນວຊາຍແດນຕິດກັບເຂດກາຊາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄັວນລອຍຂຶ້ນໃນເຂດກາຊາ ໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2023, ທ່າມກາງການສູ້ລົບທີ່ດຳເນີນຢູ່ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສຊາວປາແລັສໄຕນ໌.
ຮູບຖ່າຍຈາກທາງພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລ ຕາມແນວຊາຍແດນຕິດກັບເຂດກາຊາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄັວນລອຍຂຶ້ນໃນເຂດກາຊາ ໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2023, ທ່າມກາງການສູ້ລົບທີ່ດຳເນີນຢູ່ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສຊາວປາແລັສໄຕນ໌.

ສະຫະລັດ ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ວານ​ນີ້ ​ໄດ້​ກົດ​ດັນ​ອິສຣາ​ແອ​ລ​ໃຫ້​ປົກ​ປ້ອງ​ພົນລະ​ເຮືອນ​ໃນ​ເຂດກາຊາ ​ແລະ​ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ ​ໃນ​ທັນທີ ທ່າມກາງການ​ປະ​ທ້ວງທີ່ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ​ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສູນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດມະນຸດ ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລະ​ເບີດ​ໃນເຂດກາຊາ ເປັນເວລາສາມ​ອາທິດ​ຂອງ​ອິສຣາ​ແອ​ລ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.

ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ (Netanyahu) ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບວ່າ ອິສຣາແອລ ມີສິດທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະຄວນເຮັດແນວນັ້ນ ໃນລັກສະນະທີ່ສອດຄ່ອງ ກັບກົດໝາຍສາກົນ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ,​ ທຳນຽບຂາວກ່າວ.

ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການປົກປ້ອງຕົວປະກັນຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ ທີ່ຖືກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ປາແລັສໄຕນ໌ ຈັບໄປໃນການໂຈມຕີອິສຣາແອລ ແບບບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ 1,400 ຄົນເສຍຊີວິດ.

ທຳນຽບຂາວ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ ຍັງ “ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນໃນ ການ​ເພີ່ມ​ການໄຫຼວຽນຂອງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ​ໃນ​ທັນ​ທີ ​ແລະ ຢ່າງມີຄວາມໝາຍ ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ ການ​ຂອງ​ພົນລະ​ເຮືອນ​ໃນ​ເຂດກາຊາ ," ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ສະ​ບຽງ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ​ໃນ​ບໍລິ​ເວນ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ຂອງ​ດິນ​ແດນທີ່​ຖືກ​ປິດ​ລ້ອມນັ້ນ.

ເນື່ອງຈາກຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນເຂດກາຊາມີຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນ ແລະເພີ້ມ ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ລັດຖະ ບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ແມ່ນໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ແຮງກົດດັນ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈະແຈ້ງວ່າການສະ ໜັບສະໜຸນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕໍ່ ອິສຣາແອລ ຂອງສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການຮອງຮັບທີ່ກວມເອົາທຸກສິ່ງ ຢ່າງທີ່ພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດ ກຳລັງດຳເນີນການຢູ່ໃນເຂດທີ່ທຸກຍາກ.

ໃນການໃຫ້ສໍາພາດທາງໂທລະພາບ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ປຶກສາດ້ານ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ (Jake Sullivan) ກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປ້ອງຊີວິດ ຂອງຜູ້ບໍລິສຸດຢູ່ໃນເຂດກາຊາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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