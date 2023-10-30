ສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິສຣາແອລ ປົກປ້ອງພົນລະ ເຮືອນ ແລະ ເພີ້ມການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເຂດກາຊາ

ສະຫະລັດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ກົດດັນອິສຣາແອລໃຫ້ປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນໃນເຂດກາຊາ ແລະໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ເພີ່ມທະວີການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃນທັນທີ ທ່າມກາງການປະທ້ວງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ການສູນເສຍຊີວິດມະນຸດ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດໃນເຂດກາຊາ ເປັນເວລາສາມອາທິດຂອງອິສຣາແອລ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ (Netanyahu) ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບວ່າ ອິສຣາແອລ ມີສິດທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະຄວນເຮັດແນວນັ້ນ ໃນລັກສະນະທີ່ສອດຄ່ອງ ກັບກົດໝາຍສາກົນ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ, ທຳນຽບຂາວກ່າວ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການປົກປ້ອງຕົວປະກັນຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ ທີ່ຖືກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ປາແລັສໄຕນ໌ ຈັບໄປໃນການໂຈມຕີອິສຣາແອລ ແບບບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ 1,400 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ ຍັງ “ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນ ການເພີ່ມການໄຫຼວຽນຂອງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳໃນທັນທີ ແລະ ຢ່າງມີຄວາມໝາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ ການຂອງພົນລະເຮືອນໃນເຂດກາຊາ ," ໃນຂະນະທີ່ສະບຽງຕ່າງໆໄດ້ຫລຸດລົງໃນບໍລິເວນແຄມຝັ່ງຂອງດິນແດນທີ່ຖືກປິດລ້ອມນັ້ນ.
ເນື່ອງຈາກຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນເຂດກາຊາມີຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນ ແລະເພີ້ມ ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ລັດຖະ ບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ແມ່ນໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ແຮງກົດດັນ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈະແຈ້ງວ່າການສະ ໜັບສະໜຸນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕໍ່ ອິສຣາແອລ ຂອງສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການຮອງຮັບທີ່ກວມເອົາທຸກສິ່ງ ຢ່າງທີ່ພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດ ກຳລັງດຳເນີນການຢູ່ໃນເຂດທີ່ທຸກຍາກ.
ໃນການໃຫ້ສໍາພາດທາງໂທລະພາບ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ປຶກສາດ້ານ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ (Jake Sullivan) ກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປ້ອງຊີວິດ ຂອງຜູ້ບໍລິສຸດຢູ່ໃນເຂດກາຊາ.