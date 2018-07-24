ສະຫະລັດ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຢ່າງແຮງ ຕໍ່ຄຳເວົ້າ ທີ່ໂອ້ອວດ ຂອງ ອີຣ່ານ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ບໍ່ເປັນຫ່ວງ “ຫຍັງເລີຍ” ໃນການຂຽນລົງທວີດເຕີ ເມື່ອຄືນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ໂດຍການຂົ່ມຂູ່ ອີຣ່ານ ວ່າ
ຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າແມ່ນຫຍັງ ແຕ່ຈະເປັນຜົນສະທ້ອນ ທີ່
ຮ້າຍແຮງ ສຳລັບຄຳເວົ້າໂອ້ອວດ ຂອງລັດຖະບານ ອີຣ່ານ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຕອບຕໍ່ນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງ ຢູ່ທີ່ສວນກ້ຳໃຕ້ ຂອງທຳນຽບຂ່າວ
ໃນວັນຈັນ ຕອນທ່ຽງວານນີ້ ໃນເວລາມີການຖາມກ່ຽວກັບ ການຂຽນລົງທວີດເຕີ ດ້ວຍ
ໜັງສືໂຕໃຫຍ່ທັງໝົດ ຂອງທ່ານ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເຕືອນ ປະທານາທິບໍດີ ອີຣ່ານ ທ່ານ
ຮາຊານ ຣູຮານີ ວ່າ “ຢ່າໄດ້ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະຫະລັດຈັກເທື່ອ” ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ສາທາລະນະລັດ
ອິສລາມ ກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ຕິດຕາມມາ ຢ່າງເປັນປະຫວັດການ.
ທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ລົມກັບ
ທ່ານທຣຳ “ໃນຕະຫຼອດໄລຍະສອງສາມມື້ຜ່ານມານີ້” ແລະທ່ານປະທານາທິບໍດີ “ໄດ້
ບອກຂ້າພະເຈົ້າ ວ່າ ຖ້າອີຣ່ານ ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ໃນທາງລົບ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ຮ້າຍແຮງ ແບບທີ່ມີແຕ່ສອງສາມປະເທດ ເຄີຍໄດ້ຮັບມາກ່ອນ.”
“ທ່ານທຣຳໄດ້ມີຂ່າວບໍ່ດີຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ທ່ານພະຍາຍາມຈະຫລີກລ່ຽງ” ທ່ານນາງ
ບາຣບາຣາ ສລາວີນ (Barbara Slavin) ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຄງການລິເລີ້ມເພື່ອອະນາຄົດ
ຂອງອີຣ່ານ ປະຈຳສະພາແອັດແລນຕິກ ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ ຄວາມທີ່ຂຽນລົງທວີດເຕີ
ຂອງທ່ານທຣຳ. ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ມັນແມ່ນແບບທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ແຕ່ບໍ່ດອກ
ມັນບໍ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ແປກໃຈເລີຍ.”
ອີຣ່ານ ບໍ່ໄດ້ເອົາຫົວຊາ ກັບຂໍ້ຄວາມໃນທວີດເຕີ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ເຊິ່ງ ລັດ
ຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຈາວາດ ຊາຣີຟ ກໍໄດ້ຂຽນລົງ ໃນທວີດເຕີ
ຂອງທ່ານເອງວ່າ “ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີພວກເຮົາ ບໍ່ຮູ້ສຶກປະທັບໃຈເລີຍ.”
ປາກົດວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ ທ່ານຣູຮານີ ທີ່ໄດ້ເຕືອນທ່ານທຣຳ ວ່າ “ຢ່າຫລິ້ນ
ກັບຫາງ ຂອງສິງໂຕ. ອັນນີ້ພຽງຈະນຳໄປສູ່ ຄວາມເສຍໃຈ.”
ທ່ານຣູຮານີ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ອາເມຣິກາ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈໃຫ້ດີວ່າ ສັນຕິພາບກັບອີຣ່ານ
ແມ່ນແມ່ຂອງສັນຕິພາບທັງໝົດ ແລະ ສົງຄາມກັບອີຣ່ານ ແມ່ນແມ່ຂອງສົງຄາມທັງໝົດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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