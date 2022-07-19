ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຂອງ ຢູເຄຣນ ທ່ານນາງ ໂອເລນາ ເຊເລັນສກາ ມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັບສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ຈິລ ໄບເດັນ ຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງທັງສອງຄົນນັ້ນໄດ້ພົບກັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຖືກປະກາດ ຂອງທ່ານນາງ ໄບເດັນ ໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ເວລາທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ກຳລັງເຮັດຂອງຂວັນສຳລັບວັນແມ່.
ທ່ານນາງ ເຊເລັນສກາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ພົບປະກັນລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ເນັດ ໄພຣສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານນາງ ເຊເລັນສກາ ແລະ ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ລົມກັນກ່ຽວກັບ “ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ມະນຸດຈາກການບຸກລຸກເຕັມອັດຕາຂອງ ຣັດເຊຍ,” ແລະ ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ໄພຣສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ລັດຖະມົນຕີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ຍົກຍ້ອງວຽກງານຂອງສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ເຊເລັນສກາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊາວຢູເຄຣນ ທີ່ຖືກກະທົບໂດຍສົງຄາມ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຊ່ວຍ ຢູເຄຣນ ຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ມະນຸດສະທຳທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳລັງປະເຊີນ, ລວມທັງການສະໜັບສະໜູນໂຄງການສຸຂະພາບຈິດເພື່ອປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບໂດຍສົງຄາມຂອງສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງນັ້ນ.”
ຕາຕະລາງແຜນການຂອງທ່ານນາງ ເຊເລັນສກາ ຍັງລວມມີການເດີນທາງໄປຫໍລັດຖະສະພາໃນວັນພຸດນີ້ ເພື່ອກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ