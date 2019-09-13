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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສ​ຫລ ​ໃຫ້ເງິນທີ່​ກຽມ​ໄວ້​ ໄດ້ດົນ​ແລ້ວ ໄປ​ຊ່ວຍ ສ້າງຄວາມ​ເຂ​ັ້ມແຂງ ແກ່ກອງ​ທັບຢູ​ເຄ​ຣນ

ນັກ​ຮຽນ​ນາຍ​ຮ້ອຍ​ທະ​ຫານ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ງານການຮຽນ ແລະ​ຝຶກ​ຊ້ອມແອບທາງ​ການ​ທະ​ຫານ​ຕົນ ​ຢູ່ໃນ​ພິ​ທີຮັບ​ໃບ​ປະ​ກາດ​ຈົບ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຢູ່​ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ໃຫຍ່ກອງ​ທັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນໃນ ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ກຽບ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019

ສະ​ຫະ​ລັດ ກຳ​ລັງ​ຈະສົ່ງ​ເງິນຫລາຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເງິນທີ່ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໄດ້​ງົດ​ໄວ້ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ກາ​ນ​ທະ​ຫານນັ້ນ ໄປໃຫ້​ແກ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ພວກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ຢືນ​ຢັນວ່າ ຈະ​ປ່ອຍ​ເງິນ 250 ລ້ານໂດ​ລາ​ ຈາກ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ແລະ​ການ​ຊ່ວຍເຫລືອ​ທາງ​ການ​ເງິນອີກ 141 ລ້ານໂດ​ລາ ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ການຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ເວ​ລ​າບໍ່​ດົນ​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ກ່ອນ​ບັນ​ດາສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ວ່າ ​ຈະ​ທຳ​ການເຕືອນ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ຊັກ​ຊ້າ​ໃນ​ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ.

"ກະ​ຊວງ​ການຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນການ ປະ​ຕິ​ບັດພາ​ລະ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມຊ່ວຍ​ເຫລືອດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ ແລະ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງທັງ​ໝົດໃຫ້​ແກ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ," ອີງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ທ່ານ​ນຶ່ງ ຂອງຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ ແລະ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົນ​ເອງ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ​ເງິນ​ຮ່ວງ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ຈະຊ່ວຍ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມຂອງ​ຢູ ​ເຄ​ຣນ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່​ຈຸດນັ້ນໄດ້."

ກ່ອນ​ໜ້ານັ້ນ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້, ກະ​ຊວງ​ການຕ່າງ​ປະ​ເທດກໍ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ຕົ​ນ​ເອງ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດ ​ໃຫ້​ປ່ອຍ​ເງິນຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈຳ​ນວນ 141 ລ້ານ​ ໂດ​ລາດັ່ງ​ກ່າວ​ແລ້ວ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ກ່າວ​ຕໍ່ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ນັ້ນ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຊ່ວຍວ່າ​ການກະ​ຊວງ​ການຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ການ​ເມືອງ ແລະ​ການ​ທະ​ຫານ, ທ່ານ ອາ ຄ​ລາກ ຄຸບ​ເປີ (R. Clarke Cooper) ເອີ້ນ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ເປັນສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ "ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທັງ​ໝົດທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຈັດ ແລະ​ກຳ​ນົດໄວ້​ໃຫ້​ແກ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ.”

​ການ​ປະ​ກາດດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຂຶ້ນ​ລຸນ​ຫຼັງ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບວ່າ ມີ​ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈາກ​ທຳ​ນຽບຫ້າ​ແຈ​ຈຳ​ນວນ 250 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ເພື່ອຊ່ວຍ​ທຳ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ​ຊື້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເພີ້ມ​ ໃຫ້​ແກ່​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນເຊັ່ນ​ກັນ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກະ​ຊວງ​ການຕ່າງ​ປະ​ເທດທ່ານ​ນຶ່ງ​ທີ່ບໍ່​ປະ​ສົງ​ບອກ​ຊື່​ກ່າວ​ວ່າ "ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ຊ່ວຍກອບ​ກູ້​ເອົາ​ຊີ​ວິດຄົນໄວ້ ໃນ​ຂະ​ນະທີ່​ຊ່ວຍ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດດ້ານການ​ປ້ອງ​ກັນຊາດ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ. ທ່ານ​ກ່າວ​ອີກວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່ມີ​ຄວາມ​ມຸ້ງ​ໝັ້ນ​ໃນ​ການເພີ້ມ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ທີ່ເປັນ​ຄູ່​ພາ​ຄີ​ກັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນຢູ່."
ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາທັງ​ຈາ​ກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ແລະ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກບໍ່​ພໍ​ໃຈ ແລະ​ຕຳ​ໜິ​ນັບ​ມື້ ນັບແຮງ​ຂຶ້ນກ່ຽວ​ກັບ​ກັນ​ຊັກ​ຊ້າໃນເລື້ອງ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄປ​ໃຫ້​ຢູ​ເຄ​ຣນທີ່​ກຳ​ລັງ​ດີ້ນ​ຮົນ​ທຳ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບພວກ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນ​ຫລັງ​ຈາກ​ມົ​ສ​ກູ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ມີ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ການປະ​ກາດ ​ເອົາ​ແຫລມໄຄ​ຣ​ເມຍ ເຂົ້າ​ເປັນ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ ໃນ​ປີ 2014.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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