ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບປະ ກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານດະມີໂຕຣ ກູເລບາ ແລ້ວ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວໃນລະຫວ່າງການປາກົດໂຕທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃນລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງຣັດເຊຍ” ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຫະລັດ “ພວມຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ” ເບິ່ງກິດຈະກຳທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ.
“ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ເຮັດມາ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືຢ່າງໃກ້ຊິດເຊັ່ນດຽວກັນກັບພັນທະມິດແລະພາຄີຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານບລິງເກັນ ແລະທ່ານເວົ້າວ່າ “ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວນັ້ນ ການເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຫຼືການກະທຳແບບຮຸກຮານໃດໆກໍຕາມແມ່ນຈະສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ສະຫະລັດພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ຍັງໄດ້ມີການຫາລືກັນໃນລະຫວ່າງການພົບປະສອງຝ່າຍກໍຄືການຄ້ຳປະກັນໃນການສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ແລະປະເທດທັງສອງໄດ້ລົງນາມໃນເອກກະສານຂອງກົດບັດການເປັນພາຄີຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຢູເຄຣນ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານບລິງເກັນ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍກໍໄດ້ມີການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ.
ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ມັນໄດ້ເປັນຈຸດສົນໃຈຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ມີຄຳຖາມໃດໆເລີຍກ່ຽວກັບເລື້ອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ.”
ທ່ານເຄີບີ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຍັງເຫັນຢູ່ຕໍ່ມາ ກໍຄືການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານແບບຜິດປົກກະຕິຢູ່ໃນຣັດເຊຍ ແຕ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບຊາຍແດນຢູເຄຣນ ແລະພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມກັງວົນໃນເລື້ອງນັ້ນ. ມັນຜິດປົກກະຕິທັງໃນເລື້ອງຂະໜາດ ແລະເລື້ອງຂອບເຂດ.”
ທ່ານຍັງກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຣັດເຊຍ ແລະພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການ ທີ່ຈະເຫັນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງໃດໆຕື່ມອີກຕໍ່ເຂດທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງສູງຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ໃນພູມີພາກສ່ວນນີ້ຂອງໂລກ.”
ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ພວກແບ່ງແຍກດິນແດນ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນນັບຕັ້ງແຕ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກາດຮວມເອົາເຂດໄຄຣເມຍເຂົ້າເປັນດິນແດນຂອງຕົນ ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ. ຣັດເຊຍໄດ້ປະຕິເສດວ່າຕົນບໍ່ມີກຳລັງທະຫານຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.
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