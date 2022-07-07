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ວັນພະຫັດ, 07 ກໍລະກົດ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້​ນຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ອັງ​ກິດ ຍົກລະດັບການເຕືອນໄພ ໃຫ້ລະວັງຄັ້ງໃໝ່​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສອດ​ແນມຂອງ​ຈີນ

ຜູ້ອໍານວຍການຂອງອົງການ FBI, ທ່ານຄຣິສຕົຟເຟີ ເວຣ (Christopher Wray) ໃຫ້​ຄຳ​ໃຫ້​ການຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ, ວັນ​ທີ 25 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2022. ທ່າ​ນພ້ອມ​ກັບຜູ້​ນຳ ອົງການສືບລັບພາຍໃນ ປະເທດຂອງອັງກິດ ໄດ້ຍົກການເຕືອນໄພໃຫ້ລະວັງຄັ້ງໃໝ່ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບລັດຖະບານຈີນ

ຫົວໜ້າອົງການ​ສັນ​ຕິ​ບານ​ກາງ​ ຫລື FBI ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດແລະຜູ້ນຳອົງການສືບລັບພາຍໃນປະເທດຂອງອັງກິດ ໄດ້ຍົກລະ​ດັບການ​ເຕືອນໄພໃຫ້​ລະ​ວັງ​ຄັ້ງ​ໃໝ່ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບລັດຖະບານຈີນ, ໂດຍໄດ້ເຕືອນບັນດາຜູ້ນຳທຸລະກິດວ່າ ປັກກິ່ງຕັ້ງໃຈທີ່ຈະລັກຂະໂມຍເທັກໂນໂລຈີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເພື່ອໃຫ້​ໄດ້​ປະ​ໂຫຍດ​ໃນການແຂ່ງຂັນ, ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ (AP).

ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ​ອົງ​ການ FBI, ທ່ານ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕົ​ຟ​ເຟີ ເວ​ຣ (Christopher Wray) ຢືນຢັນຄືນເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່​ມີ​ມາແຕ່ດົນນານ ໃນການປະນາມ ການຈາ​ລະ​ກຳທາງເສດຖະກິດ ແລະການດໍາເນີນງານການລັກ​ເຈາະ​ຂໍ້​ມູນຂອງຈີນ, ພ້ອມ​ທັງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານຈີນ ທີ່ຈະຂັດຂວາງການຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ​ແຕ່​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ສັງ​ເກດ ​ເພາະວ່າ​ມັນ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່​ຂອງອົງ​ການ MI5 ທີ່​ນະຄອນ ຫຼວງ​ລອນ​ດອນ ​ແລະຢືນຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ທ່ານເຄນ ແມັກ​ຄອ​ລ​ລໍ​າ (Ken McCallum), ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ອົງການດັ່ງ​ກ່າວ ​ໃນ​ການ​ສະ​ແດງ​ທີ່​ມີເຈດ​ຈຳ​ນົງຢາກ​ໃຫ້​ຄົນ​ເຫັນ​ເຖິງຄວາມ​ສາມັກຄີ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ.

ການ​ກ່າວຄຳ​ເຫັນດັ່ງກ່າວ ​ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຂອບ​ເຂດ ​ທີ່ທ່ານ​ເວ​ຣ (Wray) ​ແລະອົງ​ການ FBI ຖື​ວ່າ​ລັດຖະບານ​ຈີນ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເປັນ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນດ້ານ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ກົດໝາຍ ​ແລະ ການ​ສືບ​ລັບ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ແຕ່​ຍັງ​ໄດ້​ຖືກ​ປັບ​ ທີ່ສໍ່​ສະ​ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງອີກ​ດ້ວຍ.

ທ່ານເວ​ຣກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ຢູ່ສະເໝີມາ​ວ່າ ມັນ​ແມ່ນ​ລັດຖະບານ​ຈີນ​ທີ່​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ ຕໍ່​ເສດຖະກິດ​ ແລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ​ແລະ ຄຳ​ວ່າ​ 'ພວກ​ເຮົາ,' ໃນ​ນີ້ ຂ້າພະ​ເຈົ້າໝາຍ​ເຖິງ​ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ພ້ອມ​ກັບ​ພັນທະ​ມິດ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ ​ແລະ​ບ່ອນ​ອື່ນໆ.

ທ່ານ​ແມັກ​ຄອ​ລ​ລຳ (McCallum) ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຈີນແລະ "ຄວາມກົດ ດັນແບບລັບໆໃນທົ່ວໂລກ" ໄດ້​ເພີ້ມ "ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີການປ່ຽນແປງວິ​ທີ​ການຫລາຍທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາເຄີຍ​ໄດ້ປະເຊີນມາ."

ທ່ານກ່າວວ່າ "ສິ່ງນີ້ອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ​ມັນ​ບໍ່​ເຫັນ​ເປັນຕົວຕົນ, ແຕ່ວ່າ ມັນມີຈິງ ແລະມັນກຳ​ລັງກົດດັນ." "ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເວົ້າກ່ຽວກັບມັນ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້​ລົງ​ມືປະຕິບັດ."

ໂຄສົກຂອງສະຖານທູດຈີນປະຈໍາວໍຊິງຕັນ, ທ່ານຫລີວ ເພັງ​ຢູ (Liu Pengyu) ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາຂອງຜູ້ນໍາຕາເວັນຕົກ ໂດຍກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ທີ່​ສົ່ງທາງອີເມລຕໍ່ອົງການຂ່າວເອ​ພີ (AP) ວ່າ ຈີນ "ຄັດຄ້ານ ຢ່າງ​ໜັກ​ແໜ້ນ ແລະຕໍ່ສູ້ກັບການໂຈມຕີທາງອິນເຕີແນັດ ໃນທຸກຮູບແບບ" ແລະເອີ້ນຂໍ້ ກ່າວຫານັ້ນ​ວ່າ ບໍ່ມີມູນ​ຄວາມ​ຈິງ.

ຖະ​ແຫຼງການ​ນັ້ນກ່າວອີກ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ຊຸກ​ຍູ້, ສະໜັບສະໜູນ ຫຼື​ໃຫ້​ອະ​ໄພ​ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ.

​ໃນ​ການ​ສະ​ແດງ​ການຍອມ​ຮັບ ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ​ລະຫວ່າງ​ຈີນ ​ກັບ​ໄຕ້​ຫວັນນັ້ນ, ທ່ານເວ​ຣ ຍັງ​ກ່າວ​ຢູ່ໃນ​ການ​ໃຫ້ຄຳ​ປາ​ໄສ​ນີ້ວ່າ ການ​ຍຶດຄອງ​ໄຕ້​ຫວັນ​ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ກຳ​ລັງບັງ​ຄັບ​ຈາກ​ປັກ​ກິ່ງ "ຈະ​ເປັນ​ການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ລົບ​ກວນ ​ທາງ​ທຸລະ​ກິດ ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ ​ທີ່​ໂລກ​ເຄີຍ​ເຫັນ​ມາ."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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