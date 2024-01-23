ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ເປີດການບຸກໂຈມຕີຕືຶ່ມອີກ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ອາວຸດຢຸດໂທປະກອນ ໃນເຢເມນ ທີ່ກຸ່ມຮູຕີຄວບຄຸມ

ເຮືອບິນລົບຂອງສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກກຳປັ່ນແລະເຮືອດຳນ້ຳ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງ ເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກ ຮູຕີ ຂອງເຢເມນ ໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຫຼຸດຂີດຄວາມສາມາດຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮູຕີ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ເຊ່ິງໄດ້ພະຍາຍາມໂຈມຕີເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງທາງເຮືອທີ່ສຳຄັນ ໃນຕາເວັນອອກກາງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກເປົ້າໝາຍຫຼາຍຈຸດ ໃນ 8 ສະຖານທີ່, ລວມທັງສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນໃຕ້ດິນ ພ້ອມທັງສະຖານທີ່ຍິງລູກສອນໄຟ ແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມາດໃນການເຝົ້າລະວັງຂອງ ກຸ່ມຮູຕີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານອະວຸໂສຄົນນຶ່ງ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ ສະຖານທີ່ໂຈມຕີ ໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍເຈດຕະນາ ເພື່ອກຳນົດເປົ້າໝາຍໃສ່ລະບົບອາວຸດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ ຫຼືເສຍຊີວິດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະເມີນວ່າ ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນໃຕ້ດິນດັ່ງກ່າວ ມີ “ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນແບບທຳມະດາທີ່ກ້າວໜ້າ” ຢູ່ໃນນັ້ນ ຫຼາຍກ່ວາ ສະຖານທີ່ໄດ້ຖືກໂຈມຕີຄັ້ງທຳອິດ ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ.
“ການໂຈມຕີທີ່ແນ່ນອນເຫຼົ່ານີ້… ແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະສ້າງຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຂອງກຸ່ມ ຮູຕີ”, ສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໂດຍ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການໂຈມຕີຄັ້ງລ່າສຸດນີ້ ເກີດຂຶ້ນໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ ອອສເຕຣເລຍ, ບາເຣນ, ການາດາ ແລະ ປະເທດ. ເນເທີແລນ.
ຖະແຫຼງການຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ "ພວກເຮົາຈະບໍ່ລັງເລທີ່ຈະປົກປ້ອງຊີວິດ ແລະການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງການຄ້າເສລີ ໃນເສັ້ນທາງນ້ໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເສັ້ນນຶ່ງ ໃນໂລກ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,".
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ