ສະຫະລັດ ຝຣັ່ງ ແລະອັງກິດ ໄດ້ກ່າວຫາອີຣ່ານ ແລະຣັດເຊຍວ່າ ລະເມີດມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການໂອນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼືໂດຣນຂອງເຕຫະຣ່ານ ໄປໃຫ້ມົສກູ ບ່ອນທີ່ກອງທັບຂອງຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ເພື່ອໂຈມຕີຫົວເມືອງຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນ ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.
ປະເທດມະຫາອຳນາດທັງສາມກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ເຕຫະຣ່ານແລະມົສກູລະເມີດພັນທະຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ມະຕິ 2231 ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ປົກປ້ອງຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍປີ 2015 ຂອງອີຣ່ານຢູ່ໃນກົດໝາຍສາກົນແລະຍ້ອນການໂອນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດລ່ວງໜ້າຈາກ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ພວກເຂົາແມ່ນໄດ້ລະເມີດມະຕິດັ່ງກ່າວ.
ປະເທດມະຫາອຳນາດທັງສາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະປະຊາຊາດທຳການແກ້ໄຂຕໍ່ການກ່າວຫາໃນລ່ວງລະເມີດນີ້ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມເຄິ່ງປີກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິດັ່ງກ່າວ.
“ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ສຳນັກງານເລຂາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍປາສະຈາກການຊັກຊ້າໃດໆ ສົ່ງຄະນະສືບສວນໄປຍັງກີຢິບ ເພື່ອກວດກາເບິ່ງຊາກຫັກພັງຈາກອາວຸດເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານໂຣເບີດ ວູດ (Robert Wood) ທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດ ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານອານໂຕນິໂອ ກູເຕເຣສ ຄວນຈະລາຍງານຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນການຊັ່ງຊາຂອງທ່ານກ່ຽວກັບເລື້ອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງອີຣ່ານ ທີ່ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ພາຍໃນໄລຍະ 30 ມື້ຕໍ່ໜ້າ.