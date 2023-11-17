ເນື່ອງຈາກອິສຣາແອລ ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ແລະຮູບພາບຂອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ທີ່ທຸກທໍລະມານ ທີ່ຖ້ວມລົ້ນໃນສື່ສັງຄົມ, ສະຫະລັດຈຶ່ງໄດ້ເປີດໄປຫາໜ້າທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ໃນປື້ມບັນທຶກນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງຕົນ ນັ້ນຄື ເປີດເຜີຍຄວາມລັບ ແລະເຜີຍແຜ່ຂ່າວກອງບາງສ່ວນ.
ທັງທຳນຽບຂາວ ແລະທຳນຽບຫ້າແຈ ປະກາດໃນວັນອັງຄານ ວ່າ ສະຫະລັດ ມີຂໍ້ມູນສະໜັບສະໜູນ ການອ້າງຂອງອິສຣາແອລວ່າ ກຸ່ມຮາມາສ ທີ່ວໍຊິງຕັນ ກຳນົດໃຫ້ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ ມາດົນນານນັ້ນ ກຳລັງນຳໃຊ້ໂຮງໝໍຊີຟາ (Shifa) ຂອງເຂດກາຊາ ເພື່ອປະຕິບັດການຕໍ່ຕ້ານອິສຣາແອລ.
"ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນທີ່ຢືນຢັນວ່າ ກຸ່ມຮາມາສ ກໍາລັງໃຊ້ໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເປັນບ່ອນຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຊາການ," ໂຄສົກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ເດີນທາງຮ່ວມກັບ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຢູ່ເທິງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ Air Force One.
"ພວກເຂົາມີອາວຸດທີ່ເກັບໄວ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະກຽມພ້ອມທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປະຕິ ບັດການທາງທະຫານຂອງ ອິສຣາແອລ ຕໍ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ", ທ່ານນາງ ຊາບຣີນາ ຊິງ (Sabrina Singh) ຮອງໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ທຳນຽບຫ້າແຈ, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າໂຮງໝໍຊີຟາ (Shifa) ແມ່ນເປັນພຽງໜຶ່ງໃນຫຼາຍໆແຫ່ງທີ່ກຸ່ມຮາມາສ ແລະພັນທະມິດ ຄືກຸ່ມຈີຮາດ ອິສລາມ ປາແລັສໄຕນ໌ (Palestinian Islamic Jihad) ໃຊ້," ເພື່ອປົກປິດແລະສະຫນັບ ສະຫນູນການປະຕິບັດການທາງທະຫານຂອງພວກເຂົາແລະຈັບຕົວຕົວປະກັນ."