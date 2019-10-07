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ສະ​ຫະ​ລັດ: ເທີ​ກີ ຈະ​ດຳ​ເນີນ ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ ຊີ​ເຣຍ ໃນ​ໄວໆ​ນີ້

ຜູ​້​ບັນ​ຊາ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ ກອງ​ກຳ​ລັງ ທ່ານ ມາ​ສ​ລູມ ອັບ​ດີ, ກາງ, ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ໃນ​ເມືອງ ໂຄ​ບາ​ນີ, ປະ​ເທດ ຊີ​ເຣຍ. 22 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2019. (S. Kajjo/VOA video grab)

ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ຂອງວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ ເທີ​ກີ “ຈະ​ກ້າວ​
ໄປ​ຂ້າງ​ໜ້າ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້” ດ້ວຍ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​
ທາງ​ທະ​ຫານ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ຊີ​ເຣຍ ເພື່ອ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ນັກ​ຮົບ​ຊາວ ເຄີດ ຊີ​ເຣຍ
ທີ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ ເທີ​ກີ ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່.

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໄດ້​ກ່າວ, ໂດຍ​ອ້າງ​ເຖິງ​ການ​ລົມ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​
ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກັບ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຂອງ​ ເທີ​ກີ ທ່ານ ຣີ​ເຊັບ ໄຕ​ຢິບ ເອີ​ດູ​ອານ ວ່າ “ກອງ​
ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ອາ​ວຸດ ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ບໍ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຫຼື ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ,
ແລະ ກອງ​ກຳ​ລັງ​ ສະ​ຫະ​ລັດ, ໄດ້​ເອົາ​ຊະ​ນະເຂດ​ແດນ​ທີ່​ພວກ ISIS ປົກ​ຄອງ, ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ
​ໄປ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ນັ້ນ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.”

ກອງ​ກຳ​ລັງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ໜູນຫຼັງ​ນັກ​ຮົບ​ຊາວ ເຄີດ ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ຍຶດ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ
​ຈາກ​ພວກ​ນັກ​ຮົບ​ລັດ​ອິດ​ສະ​ລາມ​ຄືນ​ໃນ ຊີ​ເຣຍ.

ກອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຊີ​ເຣຍ ຫຼື SDF, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ກອງ​ທັບ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ນຳ​ໜ້າ​ໂດຍ
​ຊາວ ເຄີດ ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ເກືອບ​ນຶ່ງ​ສ່ວນ​ສີ່​ຂອງ​ເຂດ​ແດນ​ໃນ ຊີ​ເຣຍ ນັ້ນ, ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ
​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ ຖ້າ​ມີ​ການ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ຂອງ ເທີ​ກີ ເຂົ້າ​ໃນ ຊີ​ເຣຍ ມັນ​ກໍ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພາກ​
ພື້ນ​ທັງ​ໝົດ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມບໍ່​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຢ່າງບໍ່​ມີ​ກຳ​ນົດ.

ທ່ານ ມຸ​ສ​ຕາ​ຟາ ບາ​ລີ, ໂຄ​ສົກ​ຂອງກອງ​ກຳ​ລັງ SDF ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ໄພ​ຂົ່ມ
​ຂູ່ ເທີ​ກີ ນີ້​ຮ້າຍ​ແຮງຫຼາຍ.”

ລາວ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຢ້ານ​ວ່າ ຈະ​ມີການ​ສັງ​ຫານ​ຄົນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ ຕໍ່​
ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຖ້າ​ກອງ​ກຳ​ລັງ ເທີ​ກີ ບຸກ​ເຂົ້າ​ໃນ​ພາກ​ສ່ວນນີ້​ຂອງ ຊີ​ເຣຍ.”

ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ແລ້ວນີ້, ທ່ານ ເອີ​ດູ​ອານ ໄດ້​ກ່າວ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງວ່າ​ຈະ​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ
​ທະ​ຫານ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ ຊີ​ເຣຍ ເພື່ອ​ລົບ​ລ້າງ​ພວກ​ນັກ​ຮົບ​ຊາວ ເຄີດ
ຊີ​ເຣຍ ຈາກ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນຂອງ ເທີ​ກີ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພັກ AK ຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ກະ​
ກຽມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ແຜນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ໄດ້​ໃຫ້​
ການ​ຊີ້​ນຳ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ.”

ເທີ​ກີ ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໜ່ວຍ​ປົກ​ປ້ອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງຫຼັກ​ຂອງ​ກຸ່ມ SDF, ວ່າ​ເປັນ
​ສາ​ຂາ​ຂອງ​ພັກ​ກຳ​ມະ​ກອນ ເຄີ​ດິ​ສ​ຖານ ຫຼື PKK ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ ເທີ​ກີ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​
ສິດ​ທິຫຼາຍກວ່າ​ເກົ່າ ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ທີ່​ມີ​ຊາວ​ ເຄີດ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ສ່ວນຫຼາຍ​
ຂອງ​ ເທີ​ກີ ເປັນ​ເວ​ລາຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ.

ພັກ PKK ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ເປັນ​ອົງ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ໂດຍ ເທີ​ກີ, ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ສະ
​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ.

ແຕ່​ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້ທຳ​ການຈຳ​ແນກ​ລະ​ຫວ່າງ ກຸ່ມ PKK ກັບ YPG, ດ້ວຍ​ການ​ໜູນຫຼັງ​
ກຸ່ມ YPD ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ກອງ​ກຳ​ລັງ SDF ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ລັດ​
ອິ​ສ​ລາມ​ໃນ ຊີ​ເຣຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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