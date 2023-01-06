ສະຫະລັດ ແລະ ເທີກີ ແນເປົ້າໃສ່ເຄືອຂ່າຍການເງິນ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ

ກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳ ການປະຕິບັດການຮ່ວມກັບປະເທດ ເທີກີ ຕໍ່ເຄືອຂ່າຍທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ມີບົດ ບາດທີ່ສຳຄັນໃນການບໍລິຫານ, ໂອນ ແລະ ແຈກຢາຍເງິນໃຫ້ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ ທີ່ປະຕິບັດງານໃນປະເທດ ອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເທີກີ ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີວ່າ ຊັບສິນຂອງ 7 ບຸກຄົນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີສິດທາງກົດໝາຍ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະໜອງເງິນ ໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືກຍຶດໄວ້.
ກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ 4 ບຸກຄົນ ແລະ ສອງໜ່ວຍງານໃນ ເທີກີ ແມ່ນຖືກກຳນົດໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ມາດຕະການລົງໂທດສະຫະລັດ.
ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ ຄົນອີຣັກ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດ ເທີກີ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ທ້າວ ບຣູຄານ ອາລ-ຄາຕູນີ (Brukan al-Khatuni), ລູກຊາຍຂອງລາວສອງຄົນ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມງານຄົນນຶ່ງ, ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສອງແຫ່ງ ທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ ເພື່ອໂອນເງິນຕາງໜ້າໃຫ້ ກຸ່ມລັດອິສລາມ, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ISIS ລະຫວ່າງ ເທີກີ, ອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງກະຊວງການເງິນ
ມາດຕະການລົງໂທດດັ່ງກ່າວຈະຍຶດຊັບສິນທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຂົາມີໃນ ສະຫະລັດ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຫ້າມປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ບໍ່ໃຫ້ທຳການຕໍ່ລອງນຳ ພວກເຂົາ.
ພວກລັດອິສລາມ ໄດ້ຂ້າ ແລະ ປະຫານຊີວິດປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນຍ້ອນການ ແປຄວາມໝາຍທີ່ຮຸນແຮງຂອງສາສະໜາອິສລາມ ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສູນເສຍ ເຂດແດນ ໃນ ອີຣັກ ປີ 2017 ແລະ ຊີເຣຍ ໃນປີ 2019.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຕັ້ງຜູ້ນຳຄົນໃໝ່, ທ້າວ ອາບູ ອາລ-ຮຸສເຊນ ອາລ-ຮຸສເຊນນີ ອາລ-ຄູໄຣຊີ (Abu al-Hussein al-Husseeini al-Quraishi), ຫຼັງຈາກຫົວໜ້າຄົນກ່ອນ ໄດ້ລະເບີດຕົນເອງຕາຍ ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ຖືກປິດລ້ອມ ໂດຍອະດີດກະບົດຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໃນ ພາກໃຕ້ຂອງ ຊີເຣຍ.
ສະຫະລັດ ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຈັດສີ່ບຸກຄົນ ແລະ ແປດບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນບັນຊີດຳ ແລະ ໃນເດືອນພຶດສະພະປີກາຍນີ້ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົດໂທດໃສ່ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ອຳນວຍສະດວກດ້ານການເງິນກຸ່ມລັດອິສລາມ 5 ແຫ່ງທີ່ເຮັດວຽກໃນທົ່ວປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ຊີເຣຍແລະ ເທີກີ.