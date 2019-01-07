ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອນ ບອລຕັນ ມີກຳນົດທີ່ຈະປະຊຸມສົນ
ທະນາໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ທີ່ເທີກີ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ
ຊອກຫາການຄ້ຳປະກັນວ່າ ກຳລັງເທີກີຈະບໍ່ຖືເອົາເປັນເປົ້າໝາຍພວກພັນທະມິດ
ສະຫະລັດນັກລົບກເຄີດ.
ການຢ້ຽມຢາມເທີກີ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກທ່ານບອລຕັນກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນພວກ
ນັກລົບເຄີດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍສູ້ລົບກັບພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ໄດ້ເປັນນຶ່ງຢູ່ໃນ
ສະພາບຄວາມຈຳເປັນແກ່ການຖອນທະຫານສະຫະລັດ 2,000 ຄົນອອກ
ຈາກຊີເຣຍ.
ທ່ານບອລຕັນ ໄດ້ບອກພວກນັກຂ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຄິດວ່າ
ເທີກີສົມຄວນທີ່ຈະເອົາບາດກ້າວທາງທະຫານ ທີ່ບໍ່ມີການປະສານງານຢ່າງເຕັມທີ່
ແລະຢ່າງໜ້ອຍເຫັນພ້ອມໂດຍສະຫະລັດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນອັນຕະລາຍແກ່
ກຳລັງຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງປະທານາທິບໍດີຢູ່ ເພື່ອ
ຕໍ່ສູ້ກັບກຳລັງຝ່າຍຄ້ານລັດຖະບານຊິເຣຍ.”
ເທີກີ ຖືວ່າພວກນັກລົບເຄີດ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ໜ່ວຍປ້ອງກັນປະຊາຊົນຊີເຣຍເຄີດ ຫຼື
YPG ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ PKK ທີ່ເປັນກຸ່ມເທີກີເຫັນວ່າເປັນກະບົດມາໄດ້ຫຼາຍທົດ
ສະວັດຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງເທີກີ.
ບອລຕັນກ່າວວ່າ ບໍ່ມີເວລາຈຳກັດແກ່ການຖອນທະຫານສະຫະລັດ ແຕ່ວ່າທ່ານ
ການດຳເນີນຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຂຶ້ນທັນທີ. ຄຳຖະແຫຼງຂອງທ່ານໄດ້ຢືນຢັນເປີດ
ເຜີຍ ເທື່ອທຳອິດວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ປ່ຽນແປງທ່ານທີໃນຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນວ່າ ຕົນຈະ
ຖອນກຳລັງທະຫານພາຍໃນ 30 ມື້ນັ້ນ.
ທ່ານບອລຕັນກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ “ຢາກໃຫ້ການນຳພາຂອງISIS
ຖືກທຳລາຍ” ທີ່ອ້າງເຖິງລັດອິສລາມ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ອ້າງເອົາຣັກກາ ທາງພາກເໜືອ
ຂອງຊີເຣຍເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງດິນແດນສາສະໜາຂອງຕົນໃນຊີເຣຍ ແລະອີຣັກ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ກ້າວກ່າຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດສະຫະ
ລັດ ແລະເຮັດໃຫ້ພັນທະມິດຕື່ນຕົກໃຈກັບຄຳປະກາດຂອງທ່ານ ໃນວັນທີ 19 ທັນ
ວາວ່າ ທ່ານໄດ້ຖອນທະຫານສະຫະລັດອອກຈາຊີເຣຍ ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າປະບັດການ
ໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ລັດອິສລາມ ແລະຝ່າຍຄ້ານຊີເຣຍ ແລະ ໃຫ້ການແນະນຳ
ແກ່ພວກນັກລົບເຄີດ. ການປະຕິບັດຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ພົບກັບການໃຫ້ຄຳ
ໝັ້ນສັນຍາມາເປັນເວລານານ ທີ່ຈະຖອນທະຫານສະຫະລັດອອກຈາກຊີເຣຍ ໄດ້ດືງ
ດູດການແຜ່ຂະຫຍາຍການປະທ້ວງ ຮວມທັງຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາພັກຣີພັບ
ບລິກັນ ແລະນຳໄປສູ່ການລາອອກຂອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຈິມ
ແມັຕຕິສ.
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