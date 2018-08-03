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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດ ກົດດັນໃຫ້ເທີກີ ປ່ອຍໂຕຄຸນພໍ່ ສະຫະລັດ ທີ່ຖືກກັກຂັງ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຕ໌ ພວມພຽວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ທີ່ສິງກະໂປ.

ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຕ໌ ພອມ​ພຽວ ​ໄດ້​ພົບປະ​ກັບ​ຄູ່ຕຳ​ແໜ່​ງ​
ເທີ​ກີ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້ໃນ​ຄວາມພະຍາຍາມ​ເພື່ອໃຫ້​ປ່ອຍ​ໂຕ​ ທ່ານແອ​ລດຣູ ບຣັນສັນ
ຄຸນ​ພໍ່​ສະຫະລັດ ​ທີ່​ເທີ​ກີ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ໃຫ້ການໜູນ​ຫຼັງແກ່​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍນັ້ນ. ລັດຖະ
ບານ​ປະ​ທາ​ນາທິ​ບໍດີ​ທຣໍາ ທໍາ​ການ​ລົງ​ໂທດຕໍ່ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເທີ​ກີ ຍ້ອນ​ການ​ກັກ​ຂັງ
​ຄຸນ​ພໍ່​ບຣັນ​ສັນນີ້.​ ​ເທີ​ກີ​ກ່າວ​ວ່່າ ການ​ລົງໂທດດັ່ງກ່າວ​ເປັນເລື້ອງ​ທີ່​ຮັບ​ເອົາ​ບໍ່​ໄດ້​.

ທ່ານ​ພອມພຽວ ​ແລະ​ທ່ານເມັຟວ​ລຸຕ ກາ​ວູ​ໂຊກ​ລູ ​ໄດ້​ພົບ​ປະກັນ​ຢູ່​ນອກ​ກອງ​ປະຊຸມ​
ຂອງ​ການ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ຂົງ​ເຂດຂອງບັນດາ​ລັດຖະມົນຕີ​ຈາກປະ ເທດຕ່າງໆ ໃນ​ສິງ
ກະ​ໂປ.

ທ່ານ​ພອມພຽວ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ເດີນທາງ​ໄປ​ກັບ​ທ່ານ ກ່ອນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ທີ່​
ສະຫະລັດ​ໄດ້​ເຕືອນ​ເທີ​ກີນັ້ນວ່າ “​ເຂັມ​ເວລາ​ໄດ້​ໝົດ​ລົງ​ໄປ​ແລ້ວ ​ແລະ​ໄດ້​ເປັນ​ເວລາ​ທີ່
​ຄຸນ​ພໍ່​ບຣັນສັນ​ຕ້ອງໄດ້ກັບ​ຄືນ​ບ້ານ.”

ນັກ​ການ​ທູດ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງສະຫະລັດທ່ານນີ້ຍັງກ່າວ​ວ່າ “ຄຸນ​ພໍ່ບຣັນ​ສັນ​ຕ້ອງການ​ກັບ​ຄືນ
ມາ​ບ້ານ​ເຮືອນ ກໍຄືກັນກັບ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງໂດຍລັດຖະບານ
ເທີ​ກີ. ​ເລື້ອງນີ້ມັນກໍເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍໆ ຢູ່ແລ້ວ. ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກັກ​ຂັງ​ບັນດາ​ຄົນ​
ເຫລົ່າ​ນີ້ມາເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານແລ້ວ. ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້ແມ່ນບໍລິສຸດ.”

​ເທີ​ກີ​ຍັງ​ໄດ້​ກັກ​ຂັງ​ພະນັກງານ​ກົງ​ສຸນ​ສະຫະລັດ ທີ່​ເປັນ​ຊາວເທີ​ກີ​ອີກສາມ​ຄົນຢູ່​ໃນ​ນະ
ຄອນ​ອິສ​ແຕນ​ບຸລ.

ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເທີ​ກີ ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ວ່າ “ເປັນການແຊກແຊງ ເຂົ້າໃນ
​ລະບົບ​ກົດໝາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ທີ່ຖືວ່າເປັນການບໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ນັບຖືແກ່ ພວກເຮົາ​” ທີ່
​ອາດເປັນ​ໄພຕໍ່ “ການດໍາເນີນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມທີ່ມີລັກສະນະ​ສ້າງສັນ ທີ່ກ້າວ​ໄປ​ສູ່
ການແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ.”

ຄຸນພໍ່ແອລດຣູ ແກັຣກ ບຣັນສັນ ຈາກເມືອງບແລັກ ມາວຕັນ ລັດຄາໂຣລkpນາເໜືອ ຢູ່ເຮືອນກັກບໍລິເວນໃນເທີກີ
ຄຸນພໍ່ແອລດຣູ ແກັຣກ ບຣັນສັນ ຈາກເມືອງບແລັກ ມາວຕັນ ລັດຄາໂຣລkpນາເໜືອ ຢູ່ເຮືອນກັກບໍລິເວນໃນເທີກີ

ຄຸນ​ພໍ່​ອາ​ເມຣິກັນ​ດັ່ງກ່າວ ກຳລັງ​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ແລະ ການ​
ກ່າວ​ຫາວ່າເປັນນັກ​ສືບໃນຂໍ້ຫາມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກສິດຂອງນັກສອນສາສະໜາ
ເຟີທູລາ ກູເລ ຊຶ່ງເປັນຊາວເທີກີ ທີ່ຢູ່ສະຫະລັດ ທີ່ອັງຄາຣາ ໄດ້ໝາຍຫົວຜູ້ກ່ຽວວ່າເປັນ
ຄົນທໍາການລັດຖະປະການທີ່ບໍ່ສໍາເລັດຜົນໃນ​ປີ 2016 ​ແລະເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ເທີ​ກີ​ຊອກ​ຫາ
ທາງໃຫ້ສົ່ງ​ໂຕຜູ້ກ່ຽວ​ກັບ.

​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ເຫັນ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ ​ໃນ​ການ​ເໜັງ​ຕີງ​ຂອງ ວໍ​ຊິງ​
ຕັນ ຄຸນ​ພໍ່​ເບຣັນ​ສັນ​ໄດ້​ຍ້າ​ຍ​ໄປ​ຢູ່​ເຮືອນກັກ​ຂັງ​ບໍ​ລິ​ເວນ ຫຼັງ​ຈາກເກືອບສອງ​ປີ​ທີ່​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​
ຂຸກ​ກັກ​ຂັງ. ​ແຕ່​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຄຸນ​ພໍ່​
ເບຣັນສັນ​ກັບ​ຄືນມາອາ​ເມຣິກາ. ປະທານາທິບໍດີ​ເທີ​ກີ ທ່ານຣີ​ເຊບ ​ເຕຢິບ ​ເອີດວນ ​ເນັ້ນ​
ໜັກ​ວ່າການ​ກັກ​ຂັງ​ຄຸນ​ພໍ່​ເບຣັນສັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ຂອງ​ສານ.

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