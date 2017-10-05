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ສຫລ ກັງວົນ ກ່ຽວກັບ ການຈັບ ກຸມພະນັກງານ ທີ່ເຮັດ​ວຽກ ​ໃຫ້​ກົງສຸນ ​ສຫລ ​ໃນເທີກີ

ທະຫານມາຣີນ ສະຫະລັດ ຢືນຢູ່ໃນຫຼັງຄາ ຂອງສະຖານກົງສຸນ ໃນນະຄອນ Istanbul, 18 ກໍລະກົດ 2016, ໃນຂະນະທີ່ ມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ຕໍ່ ປ. Recep Tayyip Erdogan.

ສະ​ຫະລັດກ່າວ​ວ່າ ຕົນ ​“​ເປັນ​ຫ່ວງທີ່​ສຸດ” ກ່ຽວ​ກັບ ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເທີ​ກີ ໄດ້​ຈັບ​ກຸມ
ພະນັກງານໃນເຂດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ກົງສຸນ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ນະຄອນອິສຕັນ​ບູລ
ນັ້ນ.

ສື່​ມວນຊົນຂອງ​ເທີ​ກີ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ພະນັກງານ​ຄົນ​ນັ້ນ ​ທີ່ມີຊື່ຫຍໍ້​ວ່າ M.T. ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ
​ວ່າ“​ພະຍາຍາມ​ທີ່ຈະ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ ກົດໝາຍ​ລັດຖະທຳ​ມະນູນ ​ແລະ​ລັດ​ຖະບານ​ຂອງ​
ເທີ​ກີ,” ແລະ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ​ໄດ້​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ນັກ​ສອນ​ສາສະໜາ Fethullah Gulen
ທີ່​ລີ້​ໄພ​ໃນຕ່າງປະເທດນັ້ນ.

ສະຖານ​ທູດສະຫະລັດປະຈຳ​ເທີ​ກີ ​ກ່າວໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດມື້ນີ້
ວ່າຕົນ ​ເຊື່ອ​ວ່າ ນີ້ “​ເປັນ​ການ​ກ່າ​ວຫາທີ່​ເຊື່ອ​ຖື​ບໍ່​ໄດ້.” ຖະແຫຼງການຍັງບໍ່ເຫັນດ້ວຍ
ກັບ​ວິທີ​ການຈັດການຕໍ່​ຄະດີ​ດັ່ງກ່າວ​ ໂດຍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມກັງວົນ ຕໍ່ອັນທີ່ຖະແຫຼງ
ການ​ເວົ້າ​ວ່າ​ ແຫຼ່ງຂ່າວຂອງລັດຖະບານ​ເທີ​ກີ ​ທີ່ໄດ້ມີການ​ຮົ່ວໄຫຼ ​ແລະ​ປ່ອຍໃຫ້​
ພະນັກງານ​ຄົນ​ນີ້ຖືກຕັດສິນ ໂດຍ​ສື່​ມວນຊົນ ​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ແມ່ນສານ.

​ເທີ​ກີ ກ່າວ​ຫາ ທ່ານ Gulen ຜູ້​ຊຶ່ງໄດ້ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ວ່າ ​ເປັນ​ຜູ້​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ຂອງ
​ການ​ກໍ່​ລັດຖະປະຫານ ​ໃນ​ປີກາຍ​ນີ້.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເທີ​ກີ ​ໄດ້​ຈັບ​ກຸມ​ແລະ​ຄຸມ​ຂັງ​ຜູ້​ຄົນ ຈຳນວນ 50 ພັນ​ຄົນ ​ໃນ​ການ​ປາບປາມທີ່
ຮວມທັງ ການໄລ່​ພະນັກງານທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ລັດຖະບານ​ອອກ ຈຳນວນຫຼາຍສິບ​ພັນ​ຄົນ
​ແລະ​ປິດ​ອົງການຂ່າວ​ຕ່າງໆ ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 100 ​ແຫ່ງ.

ທ່ານ Gulen ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ ຕໍ່​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ Recep
Tayyip Erdogan.

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