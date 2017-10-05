ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນ “ເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ” ກ່ຽວກັບ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເທີກີ ໄດ້ຈັບກຸມ
ພະນັກງານໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ກົງສຸນສະຫະລັດ ໃນນະຄອນອິສຕັນບູລ
ນັ້ນ.
ສື່ມວນຊົນຂອງເທີກີ ລາຍງານວ່າ ພະນັກງານຄົນນັ້ນ ທີ່ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ M.T. ຖືກກ່າວຫາ
ວ່າ“ພະຍາຍາມທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມ ກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນ ແລະລັດຖະບານຂອງ
ເທີກີ,” ແລະກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ພົວພັນກັບນັກສອນສາສະໜາ Fethullah Gulen
ທີ່ລີ້ໄພໃນຕ່າງປະເທດນັ້ນ.
ສະຖານທູດສະຫະລັດປະຈຳເທີກີ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້
ວ່າຕົນ ເຊື່ອວ່າ ນີ້ “ເປັນການກ່າວຫາທີ່ເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້.” ຖະແຫຼງການຍັງບໍ່ເຫັນດ້ວຍ
ກັບວິທີການຈັດການຕໍ່ຄະດີດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນ ຕໍ່ອັນທີ່ຖະແຫຼງ
ການເວົ້າວ່າ ແຫຼ່ງຂ່າວຂອງລັດຖະບານເທີກີ ທີ່ໄດ້ມີການຮົ່ວໄຫຼ ແລະປ່ອຍໃຫ້
ພະນັກງານຄົນນີ້ຖືກຕັດສິນ ໂດຍສື່ມວນຊົນ ແທນທີ່ຈະແມ່ນສານ.
ເທີກີ ກ່າວຫາ ທ່ານ Gulen ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດ ວ່າ ເປັນຜູ້ເບື້ອງຫຼັງຂອງ
ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ໃນປີກາຍນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ເທີກີ ໄດ້ຈັບກຸມແລະຄຸມຂັງຜູ້ຄົນ ຈຳນວນ 50 ພັນຄົນ ໃນການປາບປາມທີ່
ຮວມທັງ ການໄລ່ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານອອກ ຈຳນວນຫຼາຍສິບພັນຄົນ
ແລະປິດອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ຫຼາຍກວ່າ 100 ແຫ່ງ.
ທ່ານ Gulen ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ Recep
Tayyip Erdogan.
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