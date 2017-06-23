ອາດຈະໄດ້ມີການລໍຖ້າເອົາວີຊາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດຂອງຄົນຕ່າງປະເທດດົນກວ່າ
ເກົ່າໜ້ອຍນຶ່ງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທໍານຽບຂາວ ແລະກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ
ຄໍາສັ່ງໃນດໍາລັດໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຕ່າວປີ້ນຄໍາແນະນໍາທີ່ມີໃນສະໄໝການປົກຄອງຂອງທ່ານ
ໂອບາມາກ່ຽວກັບເວລາໃນການດໍາເນີນການຢູ່ສະຖານກົງສຸນສະຫະລັດນັ້ນແມ່ນ
ໄດ້ວາງອອກເພື່ອໃຫ້ເປັນ ຜົນດີໃນການ “ກວດກາຢ່າງລະອຽດ” ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງຊາດ.
ຍັງບໍ່ມີໃຜຮູ້ແຈ້ງເທື່ອວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ນັກສຶກສາ, ແລະນັກທຸລະກິດທີ່ຂໍວິຊາເດີນ
ທາງມາສະຫະລັດ ຈໍານວນຫລາຍໆລ້ານຄົນໃນແຕ່ລະປີນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າດົນກວ່າເກົ່າຫລາຍປານໃດ.
ຄໍາສັ່ງທີ່ເຊັນໂດຍ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ນຶ່ງມື້ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ລົບລ້າງສ່ວນນຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງທີ່ວາງອອກມາໃນປີ 2012 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເວລາໃນການດໍາເນີນ
ການອອກວີຊາເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ ຊຶ່ງລວມມີ ວີຊາທີ່ອອກໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວນັ້ນໄວຂຶ້ນ.
ຄໍາສັ່ງສະບັບຕົ້ນຕໍ ທີ່ສະໄໝນັ້ນວາງອອກມາໂດຍປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ "ຮັບປະກັນວ່າ 80 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ຂໍວີຊາເຂົ້າ
ເມືອງຊົ່ວຄາວຕ້ອງໄດ້ຖືກສໍາພາດພາຍໃນ 3 ສາມອາທິດຫລັງຈາກໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງແລ້ວ.”
ຄໍາສັ່ງສະບັບໃໝ່ນີ້ ໄດ້ວາງອອກມາທ່າມກາງການດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະ ບານທ່ານທຣໍາ ເພື່ອໃຊ້ອໍານາດໃນການບໍລິຫານຕໍ່ນະໂຍບາຍແນ່ນອນໃດນຶ່ງ ແລະການປະຕິບັດ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໝາຍເຖິງວ່າເປັນ "ການກວດກາໃຫ້ລະອຽດລະອໍສຸດຂີດ."
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ການດັດແກ້ຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວ "ໄດ້ລົບ
ລ້າງຂໍ້ກໍານົດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງ."
ທ່ານ Michael Short ຜູ້ຊ່ວຍເລຂານຸການ ດ້ານຂ່າວສານ ເວົ້າໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ
"ທ່ານປະທານາທິບໍດີມີຄວາມຄາດຫວັງ ໃຫ້ມີການກວດສອບຜູ້ຮ້ອງຂໍວີຊາຢ່າງລະອຽດ
ລະອໍ ຊັດເຈນ ບໍ່ໃຫ້ດໍາເນີນການແບບຟ້າວຝັ່ງ ເພື່ອເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ທັນກັບຂີດໝາຍ
ເວລາທີ່ກໍານົດເອົາເອງນັ້ນ.”
ໃນຄໍາຖະແຫລງການທີ່ອອກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້ອ້າງ
ເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະຂັ້ນຕອນໃນການກວດກາໃຫ້ລະອຽດຄ້າຍໆກັນນີ້ ໂດຍ
ກ່າວວ່າ ການລົບລ້າງຄໍາແນະນໍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີ “ຄວາມຢືດຢຸ່ນຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອ
ຕັດສິນວ່າ ສົມຄວນໃຫ້ມີການດໍາເນີນການດົນຂຶ້ນຫລືບໍ່,” ຊຶ່ງລວມທັງການກວດກາ ໃນ
ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຊາດ.
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