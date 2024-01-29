ທະຫານ ສະຫະລັດ ສາມຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກຢ່າງໜ້ອຍ 34 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບເມື່ອຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາໃນການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ຢູ່ຄ້າຍທີ່ພັກອາໄສຂອງເຂົາເຈົ້າໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ຈໍແດັນ ໃກ້ກັບເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ຊີເຣຍ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງກອງບັນຊາການສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ.
ເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ເຊື່ອວ່າຈະເປັນການເສຍຊີວິດຄັ້ງທຳອິດຂອງທະຫານ ອາເມຣິກັນ ຈາກການຍິງຂອງສັດຕູ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມເກືອບ 4 ເດືອນ ລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ຖືກໜູນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ ທີ່ປະຕິບັດການໃນ ຊີເຣຍ ແລະ ອີຣ່ານ ສຳລັບການໂຈມຕີໃນ ຈໍແດັນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ອີຣ່ານ ໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ອົງການຂ່າວທາງການ IRNA ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກກະຊວງ ທ່ານ ນາສເຊີ ຄານານີ ວ່າ “ສາທາລະນະລັດ ອິສລາມ ອີຣ່ານ ບໍ່ໄດ້ມີບົດບາດໃນການຕັດສິນໃຈຂອງກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າສະໜັບສະໜູນປະເທດ ປາແລັສໄຕນ໌ ຫຼື ປ້ອງກັນປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ທະຫານສາມຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸຕົວໃນທັນທີ, ໂດຍລໍຖ້າການແຈ້ງໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າຊາບ. ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເອີ້ນເຂົາເຈົ້າວ່າ “ເປັນຜູ້ຮັກຊາດໃນລະດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ. ແລະ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສົງໄສ, ພວກເຮົາຈະນຳເອົາຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບທຸກຄົນມາລົງໂທດໃນເວລາ ແລະ ລັກສະນະທີ່ພວກເຮົາເລືອກ.”
ຕໍ່ມາໃນວັນອາທິດວານນີ້, ຢູ່ງານໂຄສະນາຫາສຽງໃນລັດ ຄາໂຣໄລນາໃຕ້, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະຕອບໂຕ້.” ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍໄດ້ຂໍຈັດການໄວ້ອາໄລ.
ກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານອິສລາມໃນ ອີຣັກ, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມຄວບຄຸມກຸ່ມອື່ນໆທີ່ລວມມີກຸ່ມ ກາຕາອິບ ເຮັສບອລລາ, ນູຈາບາ ແລະ ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ, ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີນັ້ນ, ອີງຕາມໜັງສືພິມ Washington Post.