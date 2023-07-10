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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດຖະມົນຕີການເງິນສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດມະຫາອຳນາດ “​ມີ​ຄວາມ​ແນ່ນອນ​ຕື່ມ​ຂຶ້ນ.”

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງເຈແນັດ ແຢລເລັຍ ກ່າວລະຫວ່າງກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2023.

ລັດຖະມົນຕີກະ​ຊວງການເງິນສະຫະລັດ ທ່ານນາງເຈແນັດ ແຢລເລັນ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ 10 ຊົ່ວໂມງຂອງການສົນທະນາ ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດມືຶ້ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ “ໃຫ້​ດອກ​ອອກຜົນ” ແລະທ່ານນາງໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກຈີນດ້ວຍຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດມະຫາອຳນາດທີ່ “ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ແນ່ນອນ​ຕື່ມ​ຂຶ້ນ.”

“ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ມີ​ຄວາມບໍ່ເຫັນພ້ອມທີ່ສຳຄັນຫລາຍຢ່າງ” ທ່ານນາງແຢລເລັນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນປັກກິ່ງ ​ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ​ ໃນອັນທີ່ທ່ານນາງຮ້ອງວ່າ “ເປັນການປະ​ຕິ​ບັດ​ແບບ​ບໍ່​ເປັນ​ທຳ​ທາງເສດຖະກິດ” ແລະການກະທໍາທີ່​ເປັນ​ການລົງໂທດ ​ຕໍ່ການ​ດຳ​ເນີນທຸລະກິດສະຫະລັດຢູ່ໃນຈີນ.

ແຕ່ທ່ານນາງແຢລເລັນ ກ່າວເພີ້ມວ່າ ທ່ານ ແລະປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ “ເຊື່ອວ່າ ໂລກໃຫຍ່ພໍສຳ​ລັບສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຈະ​ເລີນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ.” ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ເປັນສອງປະເທດ​ທີ່​ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກ.

ດ້ວຍຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ທີ່ຢູ່ໃນ​ຈຸດຕໍ່າສຸດກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະການຄ້າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສູງສຸດຂອງສອງປະເທດໄດ້ພົບປະກັນຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເພືຶ່ອ​ຫາ​ທາງ​ຟື້ນ​ຟູ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນປົກກະຕິເພີ້ມຂຶ້ນ. ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງເດືອນແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງເປັນການຢ້ຽມຢາມເທື່ອທຳອິດຂອງນັກການທູດສູງສຸດສະຫະລັດ ແລະຫວ່າງການເປັນປະທານາທິບໍດີ ຂອງທ່ານໄບເດັນ. ທູດພິເສດກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ ທ່ານຈອນ ແຄຣີ ກໍຄາດວ່າຈະ​ໄປຢ້ຽມຢາມ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້ເຊັ່ນກັນ.

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