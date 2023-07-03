ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ຈາເນັດ ແຢລເລັນ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະເດີນທາງໄປ ຈີນ ໃນວັນພະຫັດນີ້ເພື່ອພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສໃນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ເພື່ອແກ້ໄຂສາຍພົວພັນທີ່ຕຶງຄຽດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດນັ້ນ.
ກະຊວງການເງິນໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ວ່າການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງ ແຢລເລັນ ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກວັນທີ 6 ຫາ 9 ກໍລະກົດ ແລະ ໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການຊີ້ນຳຈາກປະນາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອທຳການສື່ສານໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ ໃນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ລວມມີການພັດທະນາດ້ານການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນໂລກ.
ຖະແຫຼງການນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນ ປັກກິ່ງ, ລັດຖະມົນຕີ ແຢລເລັນ ຈະປຶກສາຫາລືກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສປ ຈີນ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ໃນຖານະເປັນສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອຈັດການສາຍພົວພັນຂອງພວກເຮົາຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສື່ສານໂດຍກົງ ກ່ຽວກັບ ຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ, ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃນທົ່ວໂລກ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສກະຊວງການເງິນຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ຢາກມີສາຍພົວພັນທາງເສດຖະກິດທີ່ແຂງແຮງ ກັບ ຈີນ ແລະ ວ່າການຢຸດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຢ່າງເຕັມທີ່ “ຈະສ້າງຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ທັງສອງປະເທດ ແລະ ເສດຖະກິດໂລກ.”