ສຫລ ເຕືອນເທີກີວ່າ ອາດຈະຖືກ ລົງໂທດ ເພີ້ມອີກ ຖ້າບໍ່ປ່ອຍ ຄຸນພໍ່ ອາເມຣິກັນ ໃຫ້ເປັນ ອິດສະຫລະ ໃນໄວໆ ນີ້

ລັດຖະມົນຕີເທີກີຄົນນຶ່ງກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຈະຕອບໂຕ້ ຄືນ
ຖ້າຫາກສະລັດວາງມາດຕະການລົງໂທດຍ້ອນການສືບຕໍ່ກັກຂັງຄຸນພໍ່ສະຫະລັດ.
ລັດຖະມົນຕີການຄ້າເທີກີ ທ່ານຣູຊາລ ເພິກການ ທີ່ອົງການຂ່າວອານາໂດລີ ຊຶ່ງເປັນ
ອົງການຂ່າວທາງການຂອງເທີກີໄດ້ອ້າງເຖິງຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຕອບ
ໂຕ້ໄປແລ້ວ ໂດຍອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງອົງການຄ້າໂລກ ແລະກໍຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດ
ເຊັ່ນນັ້ນຕໍ່ໄປອີກ.”
ລັດຖະມົນຕີການເງິນສະຫະລັດ ທ່ານສະຕີເວີນ ມນູຈິນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ
ສະຫະລັດພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະວາງມາດຕະການລົງໂທດເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ເທີກີ ຖ້າຫາກຄຸນພໍ່
ອາເມຣິກັນ ທ່ານແອນດຣູ ບຣັນສັນ ທີ່ຖືກກັກຂັງນັ້ນ ບໍ່ຖືກປ່ອຍໂຕອອກຈາກການ
ກັກບໍລິເວນ.
ທ່ານມະນູຈິນໄດ້ອ່ານຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄະນະບໍ
ລິຫານລັດຖະບານ ກັບປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມີບັນດານັກຂ່າວເຂົ້າຮ່ວມນໍາ. ທ່ານກ່າວ
ເພີ້ມວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ວາງການລົງໂທດຫຼາຍຢ່າງ ແກ່ສະມາຊິກບໍລິຫານເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ “ພວກເຮົາຍັງມີການລົງໂທດເພີ້ມອີກ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ວາງແຜນ
ວ່າຈະເຮັດ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າບໍ່ປ່ອຍໂຕຄຸນພໍ່ຢ່າງໄວວາ.”
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດໄດ້ລົງໂທດຕໍ່ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ແລະກະ
ຊວງພາຍໃນເທີກີ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການກັກຂັງຄຸນພໍ່ບຣັນສັນນັ້ນ. ຄຸນພໍ່ບຣັນສັນໄດ້ຢູ່
ປະເທດເທີກີມາເປັນເວລາ 20 ປີ ແລະຫົວໜ້າໂບດເອແວນເຈີລິກາລ ທີ່ມີຫລາຍກວ່າ
20 ຄົນຢູ່ເມືອງທ່າເຮືອອິສເມີຣ.
ເທີກີໄດ້ກ່າວຫາທ່ານເບຣນສັນວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ທ່ານເຟດທູລາ ກູລເລິນ
ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເປັນຜູ້ວາງແຜນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມເຮັດລັດ
ຖະປະຫານໃນປີ 2016 ແລະເປັນນັກສືບສອດແນມ. ຄຸນພໍ່ເບຣນສັນ ໄດ້ຖືກຕິດຄຸກ
ແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2016 ຈົນຮອດເດືອນກໍລະກົດ 2018 ຈຶ່ງຖືກປ່ອຍໂຕອອກມາໃຫ້ຢູ່ໃນ
ການກັກບໍລິເວນເພື່ອລໍຖ້າການດຳເນີນຄະດີ.
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