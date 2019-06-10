ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ທ່ານ ສຕີເວັນ ມະນູຊິນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາ
ທິດວານນີ້ວ່າ ປທະນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈະ “ຍິນດີຢ່າງເປັນທີ່ສຸດ” ທີ່ຈະເກັບພາສີ
ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ ຈີນ ເພີ່ມເຕີມ ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບປະທານປະເທດ
ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ.
ປະທານທັງສອງທ່ານມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັນໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ໃນກອງປະຊຸມກຸ່ມ 20
ປະເທດໃນ ຍີ່ປຸ່ນ.
ທ່ານ ມະນູຊິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ CNBC ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໜ້າ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາມີຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເກືອບສຳເລັດ 90 ເປີເຊັນ
ແລ້ວ. ຈີນ ຢາກກັບໄປເບິ່ງ ກ່ຽວກັບ ບາງຢ່າງ.”
ທ່ານ ມະນູຊິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຢຸດການເຈລະຈາ,” ດ້ວຍບາດກ້າວຕໍ່ໄປ
ແມ່ນຂຶ້ນກັບ ກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ທຣຳ ກັບ ທ່ານ ສີ ໃນເມືອງ ໂອຊາກາ ທີ່ກອງ
ປະຊຸມສຸດຍອດ G-20 ຂອງບັນດາຜູ້ນຳປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ ໃນວັນທີ 28-
29 ມິຖຸນາ.
ທ່ານ ມະນູຊິນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈຫຼັງຈາກການປະ
ຊຸມ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າຖ້າ ຈີນ ມົນຄວາມຍິນດີທີ່ຈະກ້າວໄປໜ້າ ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ພວກ
ເຮົາໄດ້ລົມກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ. ຖ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຮັດ, ພວກເຮົາກໍຈະດຳ
ເນີນການເກັບພາສີ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເກັບພາສີຕໍ່ສິນຄ້າ ຈີນ ມູນຄ່າ 200 ຕື້ໂດລາແລ້ວ, ແຕ່ຕອນນີ້ ແມ່ນ
ກຳລັງຄິດ ກ່ຽວກັບ ການເກັບພາສີເພີ່ມເຕີມ ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ ຈີນ ມີຄວາມ 325 ຕື້
ໂດລາ. ນັ້ນຈະລວມມີສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງ ຈີນ ເກືອບໝົດຢ່າງ ທີ່ສົ່ງໄປ ສະຫະລັດ.
ສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ໄດ້ຕອບໂຕ້ກັນເປັນເວລາຫຼາຍ
ເດືອນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງນຳກັນ.
ການຂົ່ມຂູ່ຂຶ້ນພາສີຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີການເງິນ
ຂອງປະເທດ G-20 ປະຊຸມກັນໃນແຂວງ ຟູກູໂອກະ, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ໂດຍເວົ້າວ່າ
ຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານການຄ້າ ແລະ ພູມສາດການເມືອງ ແມ່ນກຳລັງສ້າງຄວາມສ່ຽງ
ຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກ, ແຕ່ການຢືນຢັດຂອງ ສະຫະລັດ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ມີການຮຽກຮ້ອງ “ເພື່ອຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງ
ຕຶງທາງການຄ້ານັ້ນ.”
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