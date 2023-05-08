ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ຈາເນັດ ແຢລເລັນ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່ຽວກັບ “ໄພຫາຍະນະດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ” ສຳລັບເສດຖະກິດ ສະຫະລັດ ແລະ ໂລກ ຖ້າປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ລັດຖະສະພາບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ການຂຶ້ນເພດານໜີ້ ສິນຂອງປະເທດ ສະນັ້ນລັດຖະບານຈຶ່ງສາມາດສືບຕໍ່ຈ່າຍຄ່າໜີ້ຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານນາງ ແຢລເລັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ This Week ຂອງໂທລະພາບ ABC ວ່າ “ຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ ແມ່ນເວລາທີ່ພວກເຮົາໝົດເງິນສົດເພື່ອຈ່າຍໜີ້ທີ່ມີຢູ່. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຫຼາຍຢ່າງ” ກ່ຽວກັບ ວ່າມັນອາດເປັນມື້ໃດແທ້.
ກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ເອົາ “ມາດຕະການພິເສດ” ແລ້ວເພື່ອສືບຕໍ່ໃຊ້ໜີ້ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຖິງຂີດຈຳກັດການກູ້ຢືມເງິນ ສາມສິບເອັດພັນສີ່ຮ້ອຍຕື້ໂດລາ ຂອງປະເທດໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ທ່ານນາງ ແຢລເລັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນແມ່ນກຳລັງຈະໝົດລົງ ແລະ ພວກເຮົາຈະເລີ່ມໝົດເງິນສົດຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ວັນດັ່ງກ່າວຈະມາຮອດເວລາ ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຈ່າຍໜີ້ຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນບັນດາຜູ້ນຳລະດັບສູງຂອງລັດຖະສະພາໄປທຳນຽບຂາວໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງວິກິດການ
ທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງລັດຖະສະພາຫຼາຍເດືອນແລ້ວ, ລວມທັງສະພາຕ່ຳທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນດ້ວຍຄະແນນສຽງນຳໜ້າຢ່າງຫວຸດຫວິດ, ເພື່ອຂຶ້ນເພດານໜີ້ສິນໂດຍປາສະຈາກເງື່ອນໄຂອື່ນ.
ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ສະພາຕ່ຳພັກຣີພັບບລີກັນ, ເຊິ່ງມີຄະແນນຫຼາຍກວ່າສອງຄະແນນ, ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ໄດ້ອະນຸມັດການຂຶ້ນເພດານໜີ້ສິນນຶ່ງປີ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ກຳນົດລາຍຊື່ຂອງການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລັດຖະບານຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບໂຄງການສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາຕ່ຳຄັດຄ້ານ.
ສະຫະລັດ ບໍ່ເຄີຍຜິດນັດການຈ່າຍໜີ້ສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງແມ່ນການຈ່າຍເງິນຕ່າງໆສຳລັບໂຄງການທັງຫຼາຍທີ່ລັດຖະສະພາໄດ້ອະນຸມັດໄປແລ້ວ, ແຕ່ທ່ານນາງ ແຢລເລັນ ໄດ້ເຕືອນວ່າຖ້າລັດຖະບານໝົດເງິນສົດ, ການຈ່າຍດອກເບ້ຍຕໍ່ພັນທະລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍຊາວອາເມຣິກັນ ແລະ ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດອາດຖືກຕັດລົງ, ການຈ່າຍເງິນສະຫວັດດີການສັງຄົມແຕ່ລະເດືອນສຳລັບຜູ້ມີອາຍຸສູງ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ບັນດາແພດໝໍອາດຫຼ້າຊ້າ, ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆອາດປົດພະນັກງານຫຼາຍພັນຄົນ.