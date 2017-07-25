ຄົນຂັບລົດບັນທຸກຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ສົງໄສວ່າ ພົວພັນກັບການລັກລອບຄ້າມະນຸດ ທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ 10 ຄົນເສຍຊີວິດຖືກຟ້ອງທີ່ລັດເທັກຊັສ ໃນຂໍ້ຫາຂົນສົ່ງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ
ຜິດກົດໝາຍ ອີງຕາມເອກກະສານຂອງສານທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 60 ປີ ທີ່ຖືກລະບຸຊືວ່າ James Bradley Jr. ຈາກລັດຟລໍຣິດາ
ອາດປະເຊີນກັບໂທດຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼືບໍ່ກໍໂທດປະຫານ ສຳລັບຂໍ້ຫາ
ດັ່ງກ່າວນີ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ທ້າວ Bradley ໄດ້ຖືກຈັບ ທີ່ເມືອງ San Antonio ລັດເທັກຊັສໃນວັນອາທິດ
ທີ່ຜ່ານມາ ຫລັງຈາກຕຳຫຼວດໄດ້ຄົ້ນພົບຄົນຕາຍ 8 ສົບຢູ່ໃນຫຼັງລົດບັນທຸກຂະ
ໜາດໃຫຍ່ຂອງລາວທີ່ຈອດຢູ່ໃນບໍລິເວນຈອດລົດຂອງຮ້ານ Walmart. ຜູ້ເຄາະ
ຮ້າຍອີກ 2 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເວລາຕໍ່ມາ ແລະອີກຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຖືກນຳໂຕສົ່ງ
ໂຮງພະຍາບານ ຊຶ່ງຈຳນວນນຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນອາການສາຫັດ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມ
ຮ້ອນເອົ້າຮ້າຍແຮງຫຼາຍແລະອິດເມື່ອຍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ
ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ.
ອີງຕາມສຳນວນຟ້ອງຕໍ່ທ້າວ Bradley ແລ້ວ ລາວໄດ້ໃຫ້ການຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບ
ສວນວ່າ ລາວໄດ້ຂັບລົດບັນທຸກມາຈາກເມືອງ Schaller ໃນລັດໄອໂອວາໄປ
ຍັງເມືອງ Brownsville ໃນລັດເທັກຊັສ ແລະກໍບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ມີຜູ້ໃດຢູ່ທາງຫຼັງລົດ
ບັນທຸກຂອງລາວ ຈົນເທົ່າລາວໄປຈອດທີ່ເມືອງ San Antonio.
ທ້າວ San Antonio ເວົ້າວ່າ ລາວໄດ້ໄປເປີດປະຕູ ແລະກໍຮູ້ສຶກຕົກໃຈ ເວລາ
ລາວໄດ້ພົບເຫັນຊາວສະແປນິສ ແລະເຄາະພື້ນສຽງດັງ ອີງຕາມເອກກະສານ
ຂອງສານ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນກ່າວວ່າ ທ້າວ Bradley ໄດ້ໂທລະສັບໄປຫາພັນ
ລະຍາຂອງລາວ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໂທແຈ້ງເຫດສຸກເສີນ 911 ທັງໆທີ່ລາວຮູ້ວ່າມີຜູ້
ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ. ສຳນວນຟ້ອງຍັງກ່າວວ່າ ພັນລະຍາຂອງທ້າວ Bradley
ບໍ່ໄດ້ຕອບໂທລະສັບ ເວລາລາວໂທໄປຫາ.
ອີງຕາມພວກທີ່ເຫັນເຫດການແລ້ວ ມີຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຖືກລັກລອບບໍ່ຕ່ຳກວ່າ
100 ຄົນຢູ່ທາງຫລັງລົດບັນທຸກຄັນນັ້ນ ໃນຈຸດໃດຈຸດນຶ່ງລະຫວ່າງການເດີນ
ທາງ.
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