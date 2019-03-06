ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຟີລິບປິນ ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຢາກຊື້ອາວຸດຂອງ
ອາເມຣິກາ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນປະເທດ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງປະ
ເທດ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ກ່ຽວກັບ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະ
70 ປີທີ່ຜ່ານມາກໍຕາມ, ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ເຕືອນວ່າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄວາມເປັນ
ຫ່ວງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ກວ້າງຂວາງ ຈະເຮັດໃຫ້ການໄດ້ຮັບອາວຸດໃດໆມີຄວາມ
ຍາກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ອີງຕາມພວກນັກຊ່ຽວຊານໃນເຂດເອເຊຍ.
ລັດຖະມົນຕີທີໂອໂດໂຣ ລັອກຊິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນນະຄອນ
ຫຼວງ ມະນີລາ ວ່າ ທ່ານ ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມ
ພຽວ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນັ້ນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ “ການສະໜັບສະໜູນ
ທີ່ສຳຄັນ” ຂອງ ສະຫະລັດ ສຳລັບຄວາມທັນສະໄໝຂອງກອງທັບ ຟີລິບປິນ. ທ່ານ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນປະເທດຮ່ວມກັນ, “ຄວນປ້ອງກັນດ້ານຫຼັງຂອງຄູ່ຮ່ວມ ພ້ອມ
ກັນກັບດ້ານໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານ ລັອກຊິນ ຕໍ່ມາໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ລັດຖະບານ
ສະຫະລັດ ຈະຂາຍອາວຸດ “ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຂອງພວກເຮົາມີອາວຸດອີກ” ສຳລັບ
ການປ້ອງກັນຕົນເອງ.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າ ຟີລິບປິນ ອາດບໍ່ສາມາດຊື້ລະບົບອາວຸດທີ່ສັບຊ້ອນຊະນິດ
ໃໝ່ໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ຈະເປັນຫ່ວງວ່າ ປະທານາທິບໍດີ
ຟີລິບປິນ ທ່ານ ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ ຈະໃຊ້ມັນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຢາເສບຕິດທີ່ຮ້າຍແຮງ
ຂອງທ່ານ. ສຳລັບທ່ານ ດູເຕີເຕ ນັ້ນທ່ານອາດບໍ່ຢາກໄດ້ອຸປະກອນໃໝ່ໃດໆຈາກ
ສະຫະລັດ ເພື່ອສ້າງບັນຫາໃຫ້ມິດຕະພາບດົນສາມປີກັບ ຈີນ, ເຊິ່ງມີຄວາມຂັດແຍ້ງ
ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ກັບ ສະຫະລັດ.
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