ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ການຄ້າ ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສະບັບໃໝ່ກັບຈີນ ຍັງອີກໄກຢູ່ຈຶ່ງຈະສຳເລັດເສັດສິ້ນ. Nike Ching ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາຮອບຫຼ້າສຸດ ແລະຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງສະຫະລັດ ເລື້ອງບັນຫາຮາຍ-ເທັກ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ ເປັນຈຸດສຳຄັນທີ່ພາໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງ. ໄພສານ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການເຈລະຈາກັນມາເປັນເວລາຫຼາຍໆເດືອນແລ້ວ ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ກໍຍັງບໍ່ທັນໃກ້ ທີ່ຈະມີການຕົກລົງກັນທາງດ້ານການຄ້າເທື່ອ ຊຶ່ງຈະສາມາດແກ້ໄຂຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່ຽວກັບການຂາດດຸນການຄ້າກັບຈີນ. ທ່ານໂຣເບີດ ໄລໄທເຊີ ຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ:
“ສິ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີຕ້ອງການ ກໍຄືຂໍ້ຕົກລົງ ຊຶ່ງອັນດັບນຶ່ງກໍແມ່ນໃຫ້ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ແຕ່ນັ້ນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນການປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບການບັງຄັບ ໃຫ້ໂອນເທັກໂນໂລຈີ ການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ ນະໂຍບາຍການໃຫ້ເງິນອຸດໜຸນ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ອຸດສາຫະກຳ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍແມ່ນການຂັດຂວາງທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຕ່າງໆຕໍ່ການຄ້າ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ເປັນທຳ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ໃນຂົງເຂດການບໍລິການຕ່າງໆ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການກໍຄືການຄ້າແບບຍຸຕິທຳຊຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປ່ຽນ
ແປງໃນດ້ານໂຄງລ່າງ ແລະຕ້ອງບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.”
ຫົວເຫວີຍ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຍັກໃຫຍ່ຂອງຈີນ ໄດ້ຮ່ວມລົງນາມໃນການເປັນພາຄີ ເພື່ອນຳໃຊ້ລະບົບໃໝ່ 5G ທີ່ກອງປະຊຸມນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບອຸບປະກອນບໍ່ມີສາຍ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້. ແຕ່ພວກສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດຍັງມີຄວາມສົງໄສເປັນຢ່າງສູງ ກ່ຽວກັບການພົວພັນ ຂອງບໍລິສັດຂອງລັດຖະບານ ແລະວິທີການລັກຂະໂມຍຄວາມລັບທາງດ້ານການຄ້າ. ສະມາຊິກສະພາສຕີບ ຊາບັອດ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສະຫະລັດຖືເປັນເລື້ອງຈິງຈັງ ກ່ຽວກັບການລັກຂະໂມຍຊັບສິນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດ ແລະບໍລິສັດຫົວເຫວີຍໄດ້ຂີ້ຕົວະໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ບໍລິສັດ ZTE ກໍເປັນອີກບັນຫານຶ່ງ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຄິດວ່າ ສະຫະລັດຕ້ອງໄດ້ເອົາຈິງເອົາຈັງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ປະທານາທິບໍດີຈະເອົາເລື້ອງເຫຼົ່ານີ້ໄປພິຈາລະນາ ເວລາທ່ານເຈລະຈາກັບຈີນ.”
ວໍຊິງຕັນໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາຕື່ມຂຶ້ນ ເວລາບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ ຂະຫຍາຍເຂົ້າໄປໃນຢູໂຣບ ໂດຍເຕືອນປະເທດພັນທະມິດວ່າ ການມີໜ້າ ຂອງບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີ ຈີນ ອາດຈະສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ແກ່ການເປັນພາຄີກັບສະຫະລັດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານຄຣິສ ຟອຣ໌ດ ລັດຖະມົນຕີ ຊ່ອຍວ່າການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ຕົວຢ່າງ ການລັກຂະໂມຍຊັບສິນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ ທີ່ງ່າຍຂຶ້ນຜ່ານອິນເຕີແນັດໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ. ແຕ່ລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ດຳເນີນການດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນລະບົບເພື່ອວ່າຈະສ້າງຄວາມລ້ຳໜ້າໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດຂອງຕົນເປັນການສະເພາະໃນດ້ານນີ້.”
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທຣຳ ພວມຊອກຫາໂອກາດ ທີ່ຈະທຳການພົບປະສຸດຍອດອີກຄັ້ງນຶ່ງ ກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ເພື່ອສະຫຼຸບຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າຢູ່ນັ້ນ ກໍມີຄວາມກົດດັນເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ອຸບປະກອນຂອງບໍລິສັດຫົວເຫວີຍຢູ່ໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຂອງສະຫະລັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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