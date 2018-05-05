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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄະນະ ຜູ້ແທນ ການຄ້າ ສຫລ ຈະລາຍງານ ຕໍ່ ປ. ທຣໍາ ຫຼັງຈາກ ເຈລະຈາ ກັບຈີນ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ການ​ເງິນ ທ່ານ​ສະ​ຕີ​ເວີນ ມນູຈິນ ສະມາຊິກ ຜູ້ແທນການຄ້າຄົນນຶ່ງ ຂອງສະຫະລັດ ໂບກມືຕໍ່ບັນ ດານັກຂ່າວ ໃນຂະນະທີ່ກັບຄືນມາໂຮງແຮມ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2018.

ສະຫະລັດ ​ແລ​ະຈີນ ​ເສັດ​ສິ້ນການ​ເຈລະຈາ ໃນລະດັບ​ສູງ ເປັນວັນ​ທີ​ສອງ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ
ວານ​ນີ້ ທີ່​ໄດ້​ແນ​ໃສ່​ການ​ຫຼີກ​ລ່ຽງສົງຄາ​ມການ​ຄ້າ​ທີ່​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ.

ຄະນະຜູ້​ແທນສະຫະລັດ ທີ່ນຳພາ​ໂດຍ​ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ການ​ເງິນ ທ່ານ​ສະ​ຕີ​ເວີນ
ມນູຈິນ ຈະລາ​ຍງານ​ຕໍ່​ປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້ ​ແລະ “ຂໍໃຫ້ທ່ານ
​ຕັດສິນໃຈ​ໃນບາດກ້າວຂັ້ນຕໍ່ໄປ” ຊຶ່ງຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່າວ​ເພີ້​ມ​ເຕີມ
​ວ່າ ລັດຖະບານ​ໄດ້​ “ເຫັນພ້ອມ” ​ຕໍ່ “ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈໃນ​ທັນທີ” ​ເພື່ອ​ປ່ຽນແປງ
ຄວາມສຳພັນທາງດ້ານ​ການ​ຄ້າ ​ແລະການ​ລົງທຶນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ.

ປະທານ​າທິບໍດີ​ທຣໍາ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ ທີ່​ຂຽນ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ພວກ
​ເຮົາ​ຈະ​ປະຊຸມກັນໃນ​ມື້​ອື່ນ ​ເພື່ອ​ພິຈາລະນາ ​ຜົນ​ການເຈລະຈາ ​ແຕ່​ມັນຍາກ​ສຳລັບຈີນ
ທີ່​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ກາຍ​ມາ​ເປັນຜູ້ຖືກເອົາໃຈ ໃນການທີ່ຈະ​ເອົາ​ຊະນະ​ໃນເລື້ອງການ​ຄ້າ​ກັບ​
ສະຫະລັດ.”

ຈີ​ນກ່າວຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ ທີ່​ໄດ້ນຳ​ອອກ​ເຜີ​ຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ອົງກາ​ນຂ່າວ​ຊິນ​ຫົວຂອງທາງ
​ການ​ວ່າ “ທັງ​ສອງຝ່າຍ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ຢ່າງໃຫຍ່ ​ຢູ່ໃນ​ບາງບັນຫາ
​ ​ແລະ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງເອົາ​ບາດກ້າວເພີ້​ມຂຶ້ນ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ກ້າວກ້າວໜ້າ.”

ບົດບັນ​ນາ​ທິການ ​ຂອງງ​ສື​ພິມ​ປະຊາຊົນລາຍວັນ ຂອງ​ພັກຄອມ​ມິ​ວນິສຈີນ ທີ່ອອກໃນ
ວັນເສົາມື້ນີ້ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ກ່າວວ່າ “ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ ການບຸກລຸກ ຢ່າງແຮງ ໂດຍລະບົບ
ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຂອງສະຫະລັດ​ນັ້ນ ຈີນ​ແມ່ນເດັດດ່ຽວ ຈະປ້ອງ​ກັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ແຫ່ງ
​ຊາດ​ຂອງ​ຕົນ” ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ​ປັກ​ກິ່ງ “ຈະ​ບໍ່ເອົາຜົນປະໂຫຍດຫຼັກຂອງຕົນໄປແລກ
​ປ່ຽນ​ ​ແລະ​ປະຕິ​ເສດຕໍ່​ຄຳຮຽກຮ້ອງ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ທີ່​ສູງ​ເກີນໄປນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ​.​

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