ກອງທັບສະຫະລັດໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ເຮືອບິນທະຫານຣັດເຊຍ 4 ລຳໄດ້ຖືກຕິດຕາມໃນການບິນປະຕິບັດງານ ໃກ້ໆກັບລັດອາລາສກ້າຂອງສະຫະລັດ ໃນຕອນແລງອາທິດແລະເຊົ້າຂອງມື້ວັນຈັນວານນີ້.
ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນອະວະກາດອາເມຣິກາເໜືອຫຼື NORAD ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ “ພົບເຫັນ ແລະຕິດຕາມ” ເຮືອບິນ ທີ່ບິນຢູ່ໃນເຂດປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດເພື່ອໃຫ້ລະບຸໂຕ ຫຼື ADIZ ຂອງລັດອາລາສກ້າ.
“ເຮືອບິນຣັດເຊຍ ຍັງບິນຢູ່ໃນເຂດນ່ານຟ້າຂອງສາກົນ ແລະບໍ່ໄດ້ບິນເຂົ້າມາໃນເຂດອາກາດຂອງອາເມຣິກາແລະການາດາເທື່ອ. ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວນີ້ ຂອງຣັດເຊຍໃນເຂດລະບຸໂຕທາງອາກາດຂອງລັດອາລາສກ້າ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆແລະບໍ່ໄດ້ເບິ່ງກັນວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ແຕ່ຢ່າງໃດ” ກອງບັນຊາການ NORAD ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນວັນຈັນວານນີ້.
ເຂດລະບຸໂຕທາງອາກາດແມ່ນເປັນເຂດນ່ານຟ້າຂອງສາກົນທີ່ຢູ່ຖັດໄປຈາກເຂດອາກາດຂອງປະເທດ “ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ພ້ອມແລ້ວ ສຳລັບການລະບຸໂຕ ສະຖານທີ່ ແລະການຄວບຄຸມຂອງເຮືອບິນທັງໝົດ ເພື່ອເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ” ອີງຕາມກອງບັນຊາການ NORAD.
“NORAD ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳໃຊ້ທາງເລືອກຈຳນວນນຶ່ງເພື່ອຮັບມືໃນການປ້ອງກັນອາເມຣິກາເໜືອ” ກອງບັນຊາການກ່າວ.