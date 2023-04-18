ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳຂອງສອງຝ່າຍທີ່ສູ້ລົບກັນຂອງຊູດານ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕົກລົງເຫັນດີນຳກັນໃນການຢຸດຍິງ ຂະນະທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບຮອດ 200 ຄົນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໄດ້ອອກຖະແຫຼງການ ໃນຕອນບ່າຍວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ໂອ້ລົມເປັນການຕ່າງຫາກ ກັບນາຍພົນ ອັບແດລ ແຟດຕາ ອາລ-ເບີຮານ (Abdel Fattah al-Burhan) ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງປະເທດນັ້ນ ແລະນາຍພົນໂມຮຳເມດ ແຮມດານ ດາກາໂລ (Mohamed Hamdan Dagalo) ຫົວໜ້າກຳລັງທະຫານກອງໜູນເຄື່ອນຕົວວ່ອງໄວ ຫລື Rapid Support Forces. ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຍຸຕິການປະທະກັນ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໄປຫາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປະທະກັນ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຄອບຄົວຊາວຊູດານກັບຄືນໄປຫາກັນໄດ້.
ຖະແຫຼງການນັ້ນ ກ່າວວ່າ ທ່ານບລິງເຄັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານເບີຮານ ແລະ ທ່ານດາກາໂລ ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນໃນນະຄອນຫລວງຄາຣ໌ທູມ "ສາມາດຮັບປະກັນໃຫ້ແນ່ໃຈໄດ້ວ່າ ການປາກົດຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ ປອດໄພ," ແລະໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນາຍພົນທັງສອງຄົນ "ໃນການ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະສະຫວັດດີການຂອງພົນລະເຮືອນ, ພະນັກ ງານການທູດ, ແລະພະນັກງານດ້ານມະນຸດສະທໍາ.”