ສະຫະລັດກ່າວໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະຫາທາງລົງໂທດຮອບໃໝ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ລຸນຫຼັງທີ່ລະບອບການປົກຄອງແບບຜະເດັດການ ຂອງ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຫຼາຍໆລູກ, ເຊິ່ງອາດຈະລວມເຖິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຂ້າມທະວີບຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົານໍາອີກດ້ວຍ.
ການຍິງດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ເດີນທາງອອກຈາກເອເຊຍ.
ທ່ານກິມ ແຕ-ຮຽວ (Kim Tae-hyo), ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຄົນທີ 1 ຂອງສໍານັກງານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານໂຊລ ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີ
ເໜືອ ຍັງໄດ້ທຳການ “ທົດລອງການປະຕິບັດງານ” ຂອງອຸປະກອນຄະນວນລະເບີດນິວເຄລຍນໍາອີກດ້ວຍ.
ຄໍາເຕືອນຂອງທ່ານ ໄດ້ເພີ້ມຕື່ມການຄາດຄະເນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້, ເຊິ່ງເຄີຍໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດວ່າ ລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການຂອງ ທ່ານກິມ ໃກ້ຈະທຳການທົດລອງນິວເຄລຍຄັ້ງທີ 7 ຂອງພວກເຂົາແລ້ວ.
ລູກສອນໄຟທັງສາມລູກນັ້ນ ລວມມີລູກສອນໄຟຂ້າມທະວີບ ICBM, ເຊິ່ງໄດ້ຍິງຈາກເຂດຊູນານ (Sunan) ໃນນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງໂຊລ, ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນການທົດລອງເກືອບ 20 ຄັ້ງໂດຍເກົາ ຫຼີເໜືອໃນປີນີ້ ຊຶ່ງພາໃຫ້ສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ຊ້ອມຍິງລູກສອນໄຟແທ້ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນ ມີແຜນທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ລົງຄະແນນສຽງໃນການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຕໍ່ພຽງຢາງຢ່າງຮຸນແຮງ ລຸນຫຼັງການທົດລອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ.