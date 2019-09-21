ສະຫະລັດພວມສົ່ງກຳລັງທະຫານແລະອຸບປະກອນປ້ອງກັນທາງອາກາດເພີ້ມຕື່ມໄປຍັງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣສ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ໃນຄືນວັນສຸກວານນີ້.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການໂຈມຕີໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນຂອງຊາອຸດີ ໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ກະທຳໂດຍອີຣ່ານນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຫາທີ່ເຕຫະຣ່ານໄດ້ປະຕິເສດ.
ທ່ານມາກ ແອັສເປີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກ່າວໃນລະຫວ່າງການ ຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ “ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ກ່ຽວກັບການສົ່ງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນກອງກຳລັງທີ່ມີລັກສະນະແບບປ້ອງກັນໂຕ.”
ທ່ານແອສເປີກ່າວວ່າ ສະຫະລັດແມ່ນສະໜອງຕອບ ຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍແລະສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣສ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດແລະລູກສອນໄຟຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ນາຍພົນໂຈເຊັຟ ດັນຟອຣ໌ດ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສົ່ງກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ຈະມີການຫາລືກັນໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ແລະກໍຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບໃນອາທິດໜ້າ.
ນາຍພົນດັນຟອຣ໌ດ ກ່າວວ່າ “ລັດຖະມົນຕີໄມຄ໌ ພອມພຽວ ຫາກໍກັບຄືນມາເຊົ້າມື້ນີ້ແລະຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຊ່ວຍເສີມສະມັດຖະພາບໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ. ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບກົມກອງໃດນຶ່ງ ຢ່າງເປັນການສະເພາະ” ແຕ່ພວກທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ສົ່ງໄປຈະຊ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍສະມັດຖະພາບລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂອງປະເທດທັງສອງ.
ນອກນັ້ນ ໃນຕອນແລງຂອງວັນສຸກວານນີ້ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກໍໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ສົ່ງຄະນະພວກນັກຊ່ຽວສາກົນ 4 ຄົນໄປຍັງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍເພື່ອສືບສວນເບິ່ງການໂຈມຕີໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ຕໍ່ທະນາຄານແຫ່ງຊາດອີຣ່ານ ໃນວັນຈສຸກວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນການເພີ້ມຄວາມກົດດັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ສາທາລະນະລັດອິສລາມດັ່ງກ່າວ ແຕ່ໄດ້ໂຈະການປະຕິບັດງານທາງທະຫານໂດຍກົງໄວ້ກ່ອນ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຮ່ວມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານສກັອດ ມໍຣິສັນ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າການລົງໂທດຄົງຈະໄດ້ຜົນ.” ນອກນັ້ນທ່ານທຣຳຍັງເວົ້າວ່າ “ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານອາດຈະໄດ້ຜົນ ແຕ່ກໍຍາກທີ່ຈະເອົາຊະນະໄດ້.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະຕອບໂຕ້ທາງທະຫານຕໍ່ການໂຈມຕີໂດຍຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວວ່າ “ວິທີການຂອງບຸກຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະສິ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຂງແກ່ນແມ່ນເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງການໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງໄວ້ໜ້ອຍນຶ່ງ.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານທຣຳເຕືອນວ່າ “ອີຣ່ານຮູ້ດີວ່າຕົນປະພຶດບໍ່ດີຫຼືບໍ່ ພວກເຂົາກຳລັງຢູ່ໃນເວລາທີ່ອາດຈະໝົດລົງໃນໄວໆນີ້.”
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