ສຫລ ຈະສົ່ງອອກຊີເຈນ ແລະເຄື່ອງອື່ນໆ ໄປຊ່ວຍອິນເດຍ ຮັບມືກັບການລະບາດ ຂອງ ໂຄວິດ-19

ສະຫະລັດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສົ່ງອອກຊີເຈນໄປໃຫ້ອິນເດຍ ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ແລະຢາວັກຊີນຈຳນວນຫຼາຍສິບລ້ານໂດສໄປຕ່າງປະເທດເປັນໄລຍະໄປ, ເພື່ອຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ກໍາລັງມີຢູ່ນີ້ ແລະຄວາມກົດດັນຢ່າງແຮງຕໍ່ອາເມຣິກາ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ໂຄສົກປະຈໍາທຳນຽບຂາວ, ທ່ານນາງ ເຈນ ຊາກີ (Jen Psaki) ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວວ່າໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດວຽກເປັນຄູ່ພາຄີກັບອິນເດຍ.” "ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນອອກຊີເຈນ, ເຄື່ອງປ້ອງກັນສ່ວນຕົວ ຫລື PPE, ເຄື່ອງປິ່ນປົວ, ເຄື່ອງກວດ ຫຼືວັດຖຸດິບສຳລັບຜະລິດຢາວັກຊີນ."
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນລັດຖະບານກ່າວວ່າ "ທີມປະຈັນບານ" ຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງສະຫະລັດ ຈະຖືກສົ່ງໄປປະເທດອິນເດຍ.
ມີຢາວັກຊີນອາສຕຣາເຊເນກາ (AstraZeneca) ຫລາຍເຖິງ 60 ລ້ານໂດສ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອົງການອາຫານແລະຢາສະຫະລັດ ແມ່ນສາມາດສົ່ງໄປປະເທດອື່ນເປັນແຕ່ລະໄລຍະໄດ້ ເມື່ອມັນໄດ້ຮັບການກວດຜ່ານຄວາມປອດໄພຂອງລັດຖະບານກາງ, ອີງຕາມທຳນຽບຂາວ.
"ດຽວນີ້, ພວກເຮົາບໍ່ມີຢາອາສຕຣາເຊເນກາ (Astra Zeneca) ຢູ່ຈັກໜ້ອຍເລີຍ,” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານນາງຊາກີ (Psaki) ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍວ່າການປ່ອຍວັກຊີນໄປໃຫ້ປະເທດອື່ນ ແມ່ນຍັງຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດ ແລະໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະມີຢາທັງໝົດ 10 ລ້ານໂດສ.
ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາຫຼາຍໆທາງເລືອກ ຈາກບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມພາຄີຂອງພວກເຮົາ, ແລະແນ່ນອນວ່າ, ຫຼາຍຢ່າງຂອງການເຮັດແນວນັ້ນ ຈະຜ່ານການພົວພັນໂດຍກົງ.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ, ທ່ານນາເຣນດຣາ ໂມດີ (Narendra Modi) ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນການໂອ້ລົມທີ່ອົບອຸ່ນແລະໃນທາງບວກ.
ຢູ່ໃນການຂຽນລົງທວີດເຕີນັ້ນ, ທ່ານ ໂມດີ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງວັດຖຸດິບ ແລະຢາທີ່ສະດວກດີ.” ໂດຍໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ “ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍຂອງທົ່ວໂລກທີ່ມາຈາກໂຄວິດ-19 ໄດ້.”
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