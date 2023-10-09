ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ ອິສຣາແອລ ຈະໄປເຖິງໃນໄວໆນີ້

ສະຫະລັດ ກຳລັງສົ່ງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນໃໝ່ ແລະທັນສະໄໝທີ່ສຸດຂອງຕົນ ພ້ອມດ້ວຍກຸ່ມໂຈມຕີເຕັມຮູບແບບ, ເພື່ອໄປສະໜັບສະໜູນ ອິສຣາແອລ ຫຼັງ ການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ປະກາດໃນຖະແຫຼງການໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ກຳລັງຈະເຄື່ອນຍ້າຍ ກຸ່ມກຳປັ່ນໂຈມຕີບັນທຸກເຮືອບິນລົບ USS Gerald R. Ford ໄປຍັງພາກຕາເວັນອອກຂອງທະເລ ເມດິເຕີເຣນຽນ ເພື່ອ “ເສີມສ້າງທ່າທີຂອງກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດໃນພາກພື້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສະກັດກັ້ນໃນ ພາກພື້ນ.”
ກຳປັ່ນ USS Gerald R. Ford ແລະລູກເຮືອຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄົນໄດ້ຖືກ ສົ່ງໄປປະຕິບັດການຄັ້ງທໍາອິດໃນປີກາຍນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບເຮືອ ສະຫະລັດ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ “ກຳປັ່ນລົບທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ຮ້າຍກາດທີ່ສຸດຂອງອາເມຣິກາ,” ມີບ່ອນຈອດເຮືອບິນທີ່ຖືກອອກແບບໃໝ່ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດສົ່ງຖ້ຽວບິນໄດ້ ຫຼາຍກວ່າເຮືອບັນທຸກອື່ນໆຂອງ ສະຫະລັດ ເຖິງ 30%.
ກຳປັ່ນ Ford ຈະມາພ້ອມກັບລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ແລະ ລູກສອນໄຟທຳລາຍນຳວິຖີ 5 ລູກ.
ນອກຈາກນີ້, ທ່ານ ອອສຕິນ ຍັງກ່າວອີກວ່າ ສະຫະລັດ ກຳລັງດຳເນີນການເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກອງບັນຊາການເຮືອບິນ F-35, F-15, F-16, ແລະ A-10 ຂອງກອງທັບອາກາດ ສະຫະລັດ ໃນຕາເວັນອອກກາງ.
ແລະທ່ານກ່າວວ່າ, ສະຫະລັດ ຈະສະໜອງອຸປະກອນ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນເພີ່ມຕື່ມໃຫ້ແກ່ກອງທັບ ອິສຣາແອລ, ເຊິ່ງຈະມາເຖິງໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້າ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ທຳນຽບຫາແຈ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານ ອອສຕິນ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າກັບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ໂຢອາຟ ກາລລັນ (Yoav Gallant) ໃນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ໃນວັນອາທິດ.
“ການເສີມຂະຫຍາຍຈຸດຢືນຂອງກອງກຳລັງຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ, ນອກເໜືອໄປຈາກການສະໜັບສະໜູນດ້ານອຸປະກອນທີ່ພວກເຮົາຈະສະໜອງໃຫ້ ອິດສະຣາແອລ ຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການສະໜັບສະໜູນທີ່ແຂງແກ່ນ ຂອງ ສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດ ອິສຣາແອລ ແລະ ປະຊາຊົນ ອິສຣາແອລ,” ທ່ານ ອອສຕິນ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ.