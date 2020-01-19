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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ສຫ​ລ ກວດ​ພວກ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ​ມາ ​ໃນ​ປະ​ເທດ ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ ຫາ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສໃໝ່ ຈາກ​ຈີນ

ພວກ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ​ສະ​ໜາມ​ບິນ ໄດ້​ຜ່ານ​ການກວດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ໂດຍ​ຜ່ານ​ດ່ານກວດ​ກາ ກ່ອນ​ເຂົ້າ​ຜ່ານ​ດ່ານກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ໃນ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນ ​ໃນ​​ນະ​ຄອນຫຼວງປັກ​ກິງ ຂອງ​ຈີນ, ວັນ​ທີ 13 ມັງ​ກອນ 2020.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸ​ກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ກວດໂຣກ​ພວກ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ​ທີ່​ເດີນ​ທາງເຂົ້າ​ມາ​ໃນ 3 ສະ​ໜາມ​ບິນ​ທີ່ ນະ​ຄອນແຊນ​ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ ນະ​ຄອນ​ລອ​ສ​ແອນ​ເຈີ​ເລັ​ສ ແລະ​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ ​ຈາກ​ເມືອງວູ​ຮານ ທີ່​ຕັ້ງຢູ່ພາກ​ກາງ​ຂອງ​ຈີນ ບ່ອນ​ທີ່​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສໂຣກ​ປອດບວມ​ໄດ້​ແຜ່ລະ​ບາດ​ນັ້ນ.

ໃນວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຂອງ​ເມືອງວູ​ຮານ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ອີກ​ສີ່​ຄົນໄດ້​ຖືກກວດ​ພົບ​ວ່າ ມີ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ ແມ່ນມີ​ຢູ່​ 45 ​ຄົນ ໂດຍ​ມີ 5 ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ການ​ສາ​ຫັດ 15 ຄົນ​ໄດ້ໃຫ້ອອກຈາກໂຮງໝໍ​ໄປ​ແລ້ວ ແລະ​ສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ການ​ທຸ່ນ​ທ່ຽງ. ສອງ​ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່.

​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມາ ສູນ​ກາງ​ຄວບ​ຄຸມ​ແລະ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ໃນ​ເວ​ລານີ້ ຕົນ​ຈະ​ສົ່ງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ 100 ຄົນໄປ​ຍັງ ສະ​ໜາມ​ບິນ 3 ​ແຫ່ງ​ທີ່​ກ່າວ​ມານັ້ນ ​ເພື່ອກວດ​ພວກ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ​ມາ ຫາ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ຂອງການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ຈາກ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ດັ່ງ​ກ່າວ ຈະ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ຖ້ຽວ​ບິນທີ່​ບິນ​ເຂົ້າ​ມາ​ໂດຍ​ກົງ ຫຼື ຖ້ຽວ​ບິນ​ຕໍ່​ມາ​ຈາກ​ເມືອງວູ​ຮານ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ການ​ລະ​ບາດຂອງເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ.​

ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ນັ້ນ​ມາ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 2 ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ໂດຍ​ກົງ ​ທີ່​ໄດ້​ບິນ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຈາກ​ເມືອງວູ​ຊານ ໄດ້​ບິນ​ລົງ​ຈອດ.

ສ່ວນ​ຖ້ຽວ​ບິນນຶ່ງ ​ກໍ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ແຊນ​ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ. ພວກ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການກວດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ເປັນຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ່​ງ່າຍ​ດາຍ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກກວດ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຂອງ​ຮ່າງ​ກາຍ ແລ້ວ​ໃຫ້​ກອງ​ເອ​ກະ​ສານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ທ້າວ​ ຈີ ໂຊ ​ນັກອອກ​ແບບ​ດ້ານ​ພາບ​ແຕ້ມ​ຜູ້​ນຶ່ງ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ເຈົ້າ​ໄປ​ຫ້ອງ​ຕ່າງ​ຫາກ. ຢູ່​ທີ່ນັ້ນ ກໍ​ມີ​ພວກ​ທ່ານ​ໝໍ. ມີ​ອຸ​ປະ​ກອນຫຼາຍ​ຢ່າງ​ຢູ່​ທີ່ນັ້ນ​ດ້ວຍ. ພວກ​ເພິ່ນ​ສາ​ມາດກວດ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຢູ່​ຫັ້ນ. ພວກ​ເພິ່ນ​ມີ​ ​ທຸກ​ຢ່າງ​ເຊັ່ນ​ວ່າ ໜ້າ​ກາກ​ປິດ​ປາກ, ແບບ​ຟອມ​ຕ່າງໆ ສະ​ນັ້ນ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດບອກ​ໃຫ້​ພວກ​ເພິ່ນ​ຮູ້​ວ່າ ຈະ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ.”

ທ້າວ​ຊູ ໄດ້​ກ່າວ​ອີກວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄຶດ​ວ່າ ພວກ​ເພິ່ນໄດ້​ກຽມ​ພ້ອມ​ມາ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ.”

ສ່​ວນ​ທ້າວ​ຊັນ​ນີ ຊິງ ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຄົນ​ນຶ່ງ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອ​ບິນ ແລະ​ໄດ້​ຖືກກວດ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ກຸ່ມ​ໄປ. ແລະ​ລາວ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ “ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ບອກ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ເຮືອ​ບິນ. ພວກ​ເພິ່ນ​ເວົ້າ​ວ່າ 10 ຄົນ​ທຳ​ອິດ ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ລົງ​ໄດ້.”

ເປັນ​ທີ່ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ລະ​ບາດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງວູ​ຮານ. ມັນ​ມາ​ຈາກ​ສາຍ​ພັນ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ດຽວ​ກັນ​ກັບເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ໄຂ້​ຫວັດ​ທົ່ວ​ໄປ ​ນອກ​ຈາກນັ້ນແລ້ວ ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ ໂຣກ​ຊາ​ຣ໌ສ (SARS) ຫຼື​ ໂຣກລະ​ບົບ​ຫາຍ​ໃຈ​ອັກ​ເສບ​ຮ້າຍ​ແຮງ. ໂຣກ​ຊາ​ຣ໌ສ ໄດ້​ເອົາ​ຊີ​ວິດ ເກືອບ 800 ຄົນໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ໃນລະ​ຫວ່າງ​ການ​ລະ​ຍາດ ເມື່ອ 17 ປີ​ກ່ອນ. ມັນ​ກໍ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຈີນ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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