ສະຫະລັດ ຈະເປີດດ່ານຊາຍແດນຄືນອີກ ໃນຂະນະທີ່ການເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ຫຼຸດຈໍານວນລົງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈໍາເຂດຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະເປີດດ່ານຊາຍແດນ ສະຫະລັດ-ເມັກຊິໂກ ຄືນໃໝ່ອີກ 4 ແຫ່ງ ໃນວັນພະຫັດ ມື້ອື່ນນີ້ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍໄດ້ຫຼຸດຈໍານວນລົງ ແລະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ມີອິດສະຫຼະຫຼາຍຂຶ້ນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ສະຫະລັດຈະເປີດການດໍາເນີນງານຄືນໃໝ່ ຢູ່ທີ່ຂົວສາກົນ ໃນເມືອງອີໂກລ ພາສ (Eagle Pass), ລັດເທັກຊັສ, ສອງແຫ່ງໃນລັດແອຣິໂຊນາ ແລະອີກແຫ່ງນຶ່ງໃກ້ກັບນະຄອນແຊນດີເອໂກ, ລັດຄາລິຟໍເນຍ, ເຊິ່ງຫ້ອງການພາສີ ແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ ຫຼື CBP ກ່າວໃນລະຫວ່າງຖະແຫຼງຂ່າວ, ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ຕົນຈະຍັງຄົງສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຊາຍແດນ "ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ."
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດໍາເນີນຂັ້ນຕອນ ຂອງຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ສ້າງຄວາມກັງວົນວ່າ ມີເກືອບ 11,000 ຄົນຕໍ່ມື້, ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະໃນອະດີດຫລາຍຄົນກ່າວວ່າ ແມ່ນປະລິມານເກືອບສູງ ຫຼື ສູງເປັນປະຫວັດການ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເມັກຊິໂກ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນໃນອາທິດຜ່ານມາວ່າ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດຕື່ມອີກ ເພື່ອແກ້ໄຂການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ຕາມຊາຍແດນຮ່ວມ ລຸນຫລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດເດີນທາງໄປເມັກຊິໂກ ເພື່ອພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີເມັກຊິໂກ ທ່ານອັນເດຣສ ມານູເອລ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ.